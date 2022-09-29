ذهبيتان لعماد في «كراتيه الأشبال»

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تألق لاعب نادي الساحل يوسف عماد وحقق ميداليتين ذهبيتين في منافسات القتال الفردي، والقتال الجماعي ضمن بطولة اتحاد الكراتيه الأولى للأشبال للموسم الرياضي 2022-2023.وحصد عماد المركز الأول في منافسات القتال الفردي للأشبال تحت 13 سنة لوزن 44 كغم، وذلك بعد تفوقه على لاعب خيطان في المباراة النهائية بنتيجة 10-0، كما تمكن عماد من الفوز على لاعبي الشباب والنصر بـ «السينشيو» (أسبقية توجيه الضرب)، رغم نتيجة التعادل وذلك في المباراتين المؤهلتين للنهائي.وتغلب عماد على لاعب اليرموك بنتيجة 3-1 بعدما كان متأخراً بنتيجة 1-0 في النهائي، وذلك ضمن منافسات القتال الجماعي للأشبال لوزن 44 كغم.

