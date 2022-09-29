loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ذهبيتان لعماد في «كراتيه الأشبال»


تألق لاعب نادي الساحل يوسف عماد وحقق ميداليتين ذهبيتين في منافسات القتال الفردي، والقتال الجماعي ضمن بطولة اتحاد الكراتيه الأولى للأشبال للموسم الرياضي 2022-2023.وحصد عماد المركز الأول في منافسات القتال الفردي للأشبال تحت 13 سنة لوزن 44 كغم، وذلك بعد تفوقه على لاعب خيطان في المباراة النهائية بنتيجة 10-0، كما تمكن عماد من الفوز على لاعبي الشباب والنصر بـ «السينشيو» (أسبقية توجيه الضرب)، رغم نتيجة التعادل وذلك في المباراتين المؤهلتين للنهائي.وتغلب عماد على لاعب اليرموك بنتيجة 3-1 بعدما كان متأخراً بنتيجة 1-0 في النهائي، وذلك ضمن منافسات القتال الجماعي للأشبال لوزن 44 كغم.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة