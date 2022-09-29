الترجّي بطلاً لـ «اليد العربية» والكويت ثالثاً

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حقق الكويت المركز الثالث في البطولة العربية الـ 37 لكرة اليد بتغلبه على الافريقي التونسي 33-30 في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع أول من أمس في ختم المنافسات. وتوج الترجي التونسي بلقب البطولة على حساب الزمالك المصري 29-28 بعد التمديد (الوقت الأصلي 25-25). وكان الأبيض خسر أمام الزمالك في نصف النهائي 25-31، فيما تغلب الترجّي على مواطنه الأفريقي في نصف النهائي الأخر 28-22. وقدم الكويت عرضاً قوياً امام الافريقي الذي يخوض اللقاء على ارضه وبين جماهيره، مؤكداً قدرته على المنافسة في أقوى البطولات. وفي النهائي بقيت النتيجة معلقة حتى الثانية الأخيرة حيث حصل الترجي على رمية حرة بعد انتهاء الوقت الاضافي الثاني والنتيجة تشير إلى التعادل 28-28 ليتمكن النجم الشاب حازم باشا من تسجيل هدف التتويج وسط فرحة هيستيرية من الجماهير التونسية الغفيرة. وسيشارك الترجّي في بطولة «سوبر غلوب» العالمية التي ستقام في السعودية أكتوبر المقبل، كما يشارك الكويت أيضا في البطولة ذاتها بصفته بطل آسيا.