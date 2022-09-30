مال وأعمال

تسلِّمت شركة الخطوط الجوية الكويتية طائرتين من نوع ايرباص A330-800 واللتين أطلق عليهما الجالبوت والشوعي، حيث وصلتا إلى الكويت في مبنى الركاب رقم 4 من مصنع ايرباص في مدينة تولوز الفرنسية أمس الخميس.

وعلى هامش استقبال الطائرتين، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن/ علي الدخان: يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن عن وصول ثالث ورابع طائرات ايرباص A330-800 إلى الكويت واللتين تعدان الدفعة الثانية من طائرات A330 حيث سيعزز ذلك من أسطول الخطوط الجوية الكويتية ومن مكانتها كشركة طيران رائدة في قطاع الطيران الإقليمي والعالمي، كون الشركة تتابع باستمرار متطلبات عملائها لتقديم أحدث وأفضل الخدمات.

وأضاف الدخان قائلاً: بجانب وصول طائرتي A330-800 ستتسلم الخطوط الجوية الكويتية الطائرة السابعة من نوع الايرباص من طراز A320neo في منتصف شهر أكتوبر المقبل حيث يعد ذلك استمراراً لمرحلة مهمة في تطوير الخدمات المميزة والتي نقدمها لمسافرينا على متن رحلاتنا ، بالإضافة إلى خدمات النقل الجوي المختلفة مع الخطوط الجوية الكويتية حيث إن هاتين الطائرتين ستسهمان في زيادة السعة التشغيلية للرحلات وزيادة عدد الركاب على وجهات جديدة متوسطة إلى بعيدة المدى مثل كوالالمبور وكاتموندو وحيدر آباد واسطنبول وصبيحة، الامر الذي سيعود بالمنفعة على الشركة ويحقق الاهداف المنشودة التي يسعى إليها الطائر الازرق ضمن خطته الاستراتيجية في التوسع بشبكة خطوطه حول العالم.

وتقدم الدخان بجزيل الشكر ووافر الامتنان لشركة ايرباص قائلاً: تمتد علاقة الخطوط الجوية الكويتية مع شركة ايرباص لنحو 4 عقود من الشراكة الناجحة والمثمرة والتي نسعى دائماً لتعزيزها وتطويرها بما يعود بالفائدة والمصلحة العامة على الطرفين، حيث إن شركة ايرباص أسهمت بشكل كبير في تطوير أسطول الخطوط الجوية الكويتية بما تقدمه لنا من طائرات حديثة ومتنوعة تمتلك خصائص تكنولوجية عالية التي تتواكب مع أحدث وأفضل ما يقدمه عالم الطيران.

تكنولوجيا فائقة

من جانبه قال الرئيس التنفيذي المهندس/ معن رزوقي: إن طائرة A330-800 تمنح العميل العزيز تجربة سفر مريحة وشيّقة حيث أنها تعد من الطائرات حديثة الطراز والتي تحتوي على تكنولوجيا فائقة ونظام ترفيهي متنوع كما أنها صنعت خصيصاً لتكون صديقة للبيئة.

وأوضح رزوقي أنه مع وصول طائرتي A330-800 سيصبح اسطول الخطوط الجوية الكويتية مكوناً من 32 طائرة موزعة كالتالي:

? 5 طائرات إيرباص A330-200

? 7 طائرات إيرباص A320-200CEO

? 10 طائرات بوينغ B777-300ER

? 6 طائرات ايرباص A320NEO

? 4 طائرات ايرباص A330-800

وأشار رزوقي إلى أنه وفقاً لاتفاقية إعادة هيكلة أسطول طائرات الخطوط الجوية الكويتية مع شركة ايرباص والتي تم توقيعها في فبراير 2022 فإن الشركة اتفقت على استلام 7 طائرات من طراز A330-900 خلال السنوات القادمة والتي تمتاز بمواصفات فنية عالية وتكنولوجيا حديثة بسعة 291 مقعداً، مبيناً أن مقاعد رجال الاعمال في طائرة A330-900 الجديدة تحتوي على مميزات وتقنيات فريدة ومختلفة كما تم تخصيص مقاعد للدرجة السياحية (PREMIUM) بعد مقاعد رجال الاعمال بمساحات واسعة ومريحة تليق بركاب الخطوط الجوية الكويتية. واختتم رزوقي تصريحه بالتأكيد على سعي الخطوط الجوية الكويتية المتواصل والمستمر على تقديم كل ما هو جديد ومتطور يواكب قطاع الطيران الجوي التجاري ويخضع للمعايير العالمية وذلك تلبية لرغبات وطموح العملاء وتوفير أفضل الخدمات المختلفة لهم، متقدماً بجزيل الشكر ووافر الامتنان لكل من ساهم في تطوير الناقل الوطني لدولة الكويت ومشيداً أيضاً بدور العاملين بالكويتية بمختلف قطاعاتهم لما يقدمونه من جهود مبذولة وملموسة في خدمة الوطن خاصة خلال الفترة الماضية .

فتح خطوط جديدة

بدوره، قال سفير دولة الكويت لدى فرنسا محمد الجديع: سعدت بتواجدي في مدينة تولوز الفرنسية برفقة وفد شركة الخطوط الجوية الكويتية للاحتفال بتسلُّم طائرات A330-800 الجديدة الامر الذي سيمكن الطائر الازرق من فتح خطوط جديدة وزيادة عدد الرحلات في بعض الدول مثل فرنسا الامر الذي سينعكس ايجابا على العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات الاقتصاية والاستثمارية والسياحية والتجارية ويعززها بما يعود بالمصلحة العامة على الطرفين.

من ناحيتها، أعربت سفير فرنسا لدى دولة الكويت كلير لو فليشر عن سعادتها بهذه المناسبة المميزة وهي الاحتفال باستلام طائرتين جديدتين من طراز ايرباص A330-800 رفقة وفد الخطوط الجوية الكويتية، مشيرة إلى أن نجاح اتمام التسليم يعود إلى التعاون الممتاز والتاريخي بين الخطوط الجوية الكويتية وشركة ايرباص، اضافة الى العلاقات القوية التي تجمع الشركتين، مؤكدة في الوقت ذاته على أن ذلك سيعزز بشكل كبير التعاون المشترك بين دولة الكويت وجمهورية فرنسا في السنوات القادمة وسيسهم في توطيد أوصر الصلة بين البلدين.

تحديث الأسطول

من جانبه، عبّر نائب المدير العام للسلامة والامن والنقل الجوي في الادارة العامة للطيران المدني م. دعيج العتيبي عن سعادته لتواجده ضمن وفد دولة الكويت لتسلُّم طائرتي ايرباص A330-800 في مدينة تولوز الفرنسية وتمثيل الادارة العامة للطيران المدني، لافتاً إلى أن الطيران يسعى باستمرار لتعزيز التعاون المشترك مع الخطوط الجوية الكويتية لتحقيق أعلى معدلات الامن والسلامة حفاظاً على الركاب والطائرات.

وأضاف العتيبي قائلاً: بناء على توجيهات رئيس الادارة العامة للطيران المدني الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح والاخوة المدير العام ونواب المدير العام وتعاون العاملين بالطيران المدني فإننا حريصون على دعم تطور الناقل الوطني للكويت لتحديث الاسطول ولتحقيق أعلى مستويات الاداء والريادة بفضل الله ثم الدعم الكريم من القيادة السياسية التي وفرت السبل كافة للنهوض بالنقل الجوي بدولة الكويت من خلال تنفيذ مشاريع طموحة كمبنى الركاب الجديد ومدينة الشحن والبني التحتية الحديثة والتي تضاهي أحدث مطارات العالم ومن المتوقع تنفيذ معظم المشاريع خلال العام 2024.

وتقدم العتيبي بأحر التهاني والتبريكات لرئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن/ علي الدخان والرئيس التنفيذي م. معن رزوقي ولجميع العاملين في الشركة على تسلم الطائرتين الجديدتين، مشيراً إلى أن الخطوط الجوية الكويتية تشهد حاليا تطوراً كبيراً وتحديثاً في أسطولها بشكل سريع بالاضافة إلى فتح خطوط جديدة حول العالم، مؤكداً على أن الكويت تمتلك كفاءات وكوادر وطنية من مهندسين وطيارين وفنيين من الشباب الكويتي الطموح الامر الذي يدعو دائماً للفخر بأبنائنا.

