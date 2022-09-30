مال وأعمال

هذا وتتسع طائرة A330-800 بشكل مريح إلى 235 راكباً، وتضم 32 مقعداً في درجة رجال الأعمال يمكن أن تتحول إلى أسرّة مستوية و203 مقاعد مريحة في الدرجة السياحية، كما توفر مقصورة شحن واسعة قادرة على استيعاب كميات كبيرة من أمتعة المسافرين. وتعتبر طائرة الـ A330-800 جيلاً جديداً بالكامل، حيث جرى تطويرها بالاستناد إلى مواصفات عائلة A330 الأكثر شعبية، كما أن الطائرة مزودة بمحركي رولز- رويس من طراز «Trent 7000»، وأجنحة جديدة بمساحة أكبر، لتوفر مستويات غير مسبوقة من كفاءة استهلاك الوقود أقل بنسبة 25 % للمقعد الواحد من الأجيال السابقة ، كما جرى تجهيز طائرة A330-800 بمقصورة «AIR SPACE»، لتوفر تجربة فريدة للمسافرين بمساحة شخصية أوسع وأحدث أنظمة الترفيه والاتصال.