مال وأعمال

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عزم البنك على التحرك لاحتواء المستويات المرتفعة للتضخم. وقالت لاجارد في فرانكفورت «سوف نقوم بما يتعين علينا أن نقوم به. هذا يعني رفع معدلات الفائدة خلال الاجتماعات القليلة المقبلة».

وأضافت أنه إذا لم يقم البنك بواجبه المتمثل في ضمان استقرار الاسعار، «سوف يتضرر الاقتصاد بصورة أكبر». ويسعى البنك للحفاظ على معدل التضحم عند نحو 2%. وخلال شهر أغسطس الماضي، كانت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو قد ارتفعت بنسبة 9?1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وتعد أسعار الطاقة الأخذة فى الصعود ومشكلات الامداد من ضمن العوامل التي ترفع معدل التضخم منذ شهور.

وتحدثت لاجارد عن «أخطاء في التوقعات «قائلة إن التطورات الحالية كانت أكبر من توقعات البنك.

