مال وأعمال

تراجع الجنيه الإسترليني واليورو في حين ارتفع الدولار مع تلاشي الارتياح تجاه تدخل بنك إنجلترا في أسواق السندات. كما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الألمانية.

وكانت العملة البريطانية قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف يونيو بعد أن أعلن بنك إنجلترا عن خطة طارئة لشراء السندات التي كانت تعاني من التراجع مثل الجنيه الإسترليني. لكن في مواجهة التشكيك في إدارة الاقتصاد البريطاني والتوقعات بشأن النمو العالمي، انخفض الإسترليني واحدا بالمئة إلى 1.0776 أمام الدولار ، كما تراجع اليورو واحدا بالمئة إلى 0.9642 أمام الدولار الذي استرد عافيته.

