مال وأعمال

تضع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» اللمسات الأخيرة على اتفاق لتسليم 6 شحنات غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا العام المقبل، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

الشحنات الجديدة تضاف إلى أول عملية شحن غاز مسال من الإمارات إلى ألمانيا سيتم تسليمها في ديسمبر من أجل تشغيل محطة التغيير العائمة التابعة لشركة «أر دبليو إى» (RWE) في برونسبويتيل بالقرب من هامبورغ، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

تسعى ألمانيا إلى مصادر جديدة للغاز بعد أن أمّنت الحكومة خمس محطات عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في الحد من الاعتماد على الوقود الروسي وتخفيف أزمة أسعار الطاقة غير المسبوقة. ستساعد الصفقة في تأمين الإمدادات لأكبر اقتصاد في أوروبا والذي يكافح لاستبدال التدفقات الروسية المنخفضة من الغاز. واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال أعلى من مستوى سبتمبر الماضي بمرتينالمصدر: بلومبرغ

قام المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال جولته في الشرق الأوسط نهاية الأسبوع الماضي، بتأمين شحنة واحدة

فقط، بينما وقَّع على المزيد من الشحنات سيتم تسليمها العام المقبل. تسلم «أدنوك» الشحنة الأولى البالغ حجمها 137 ألف متر مكعب إلى محطة برونسبويتيل التابعة لشركة «أر دبليو إى» في أواخر ديسمبر أو بحلول أوائل 2023.

