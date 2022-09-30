مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية تراجع أسعار الذهب المقرر تداولها في البلاد

وطبقاً للنشرة اليومية، سجل سعر بيع الذهب عيار 24 نحو 16.292 ديناراً للجرام، مقابل 16.371 ديناراً للجرام في تعاملات اول من أمس الأربعاء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 14.948 ديناراً لكل جرام، علماً بأنه كان يبلغ 15.021 ديناراً لكل جرام باول من امس انخفض السعر الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.91% أو 15.13 دولاراً عند 1644.84 دولاراً للأوقية، كما تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.01% أو ما يعادل 16.80 دولاراً ليسجل 1653.20 دولاراً للأوقية.

وفي نهاية الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 2.1% أو بحوالي 33.80 دولاراً إلى 1670 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى للعقد الأكثر نشاطاً منذ الثاني والعشرين من سبتمبر أيلول الحالي.

وعلى الرغم من اتجاه الذهب لتسجيل مكاسب أسبوعية إلا أنه يتجه تسجيل خسائر شهرية وفصلية.

ويرى محللو السوق أن السبب وراء خسائر الذهب هو ارتفاع كل من العائد على سندات الخزانة الأميركية والدولار.

ومع ذلك رحبت أسعار الذهب بقرارات بنك إنكلترا الصادرة اليوم إذ كشف عن عزمه على شراء أكبر عدد ممكن من السندات الحكومية طويلة الأجل حسب الحاجة من الآن وحتى 14 أكتوبر تشرين الأول.

