مال وأعمال

انخفض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثاني من العام الحالي إلى أدنى مستوى منذ عام 2002، مدفوعاً بمعدلات النمو التي سجلها اقتصاد المملكة على وقع ارتفاع أسعار النفط.

يعدُّ توفير الوظائف للمواطنين أكبر التحديات التي تواجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في إطار مساعيه لإعادة تشكيل أكبر اقتصاد عربي، والخروج تدريجياً من عباءة النفط، واستيراد العمالة الأجنبية. وتراجع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 9.7% بنهاية الربع الثاني 2022، منخفضاً من 11.3% عن الفترة نفسها قبل عام، في ظل زيادة ملحوظة لمشاركة السعوديات في سوق العمل، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

ويأتي الانخفاض المستمر في معدل البطالة بين السعوديين، في ظل استمرار تعافي اقتصاد المملكة من تداعيات جائحة «كورونا»، وتكثيف الحكومة السعودية جهودها لتوفير فرص عمل للمواطنين عبر سلسلة من البرامج والمبادرات التي تستهدف جذب المواطنين لسوق العمل.

ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 12.2% في الربع الثاني من 2022، وتوسع الاقتصاد غير النفطي -محرك خلق فرص العمل- بنسبة 8.2%، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 23%.

