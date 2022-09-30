مال وأعمال

وقعت الشركة الجزائرية للمحروقات (سوناطراك) ومجمع الطاقة الايطالي (إنيل) اتفاقيات «لشراء وبيع الغاز الطبيعي الموجه للأسواق الإيطالية والإسبانية». وأوضحت (سوناطراك) في بيان لها أن الجانبين «اتفقا على تعديل سعر البيع تماشيا وظروف السوق ووفقا لبنود مراجعة الأسعار التعاقدية». واضاف بيان الشركة ان الجانبين اتفقا على « توريد كميات إضافية للعام الجاري وكذلك في السنوات المقبلة». وأعرب الجانبان وفقا للبيان عن « رغبتهما في تعزيز الشراكة التقليدية بين (سوناطراك) ومجمع (إنيل) مما يسمح بتوطيد العلاقة التجارية في مجال الغاز الطبيعي وبالتالي المساهمة في تعزيز امن الطاقة للزبائن».

