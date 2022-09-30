مال وأعمال

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة أمس الخميس، حيث طغت قوة الدولار والمشكلات الاقتصادية على التفاؤل في شأن طلب المستهلكين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا، أو 0.7 في المئة إلى 88.73 دولاراً للبرميل ، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي 54 سنتا، أو 0.7 في المئة إلى 81.59 دولاراً.

شهد مؤشر قياس قيمة الدولار اتجاها صعوديا صباح أمس، بعد أن سجل ذروة جديدة على مدى عقدين مقابل سلة من العملات أول من أمس الأربعاء قبل أن يتراجع.

يعمل الدولار القوي على تقليل الطلب على النفط بجعله أكثر كلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وقال بنك إنجلترا إنه ملتزم بشراء أكبر عدد ممكن من السندات الحكومية طويلة الأجل، المعروفة باسم السندات الذهبية، حسب الحاجة بين يومي الأربعاء والرابع عشر من أكتوبر لتحقيق الاستقرار في عملته بعد أن تسببت خطط ميزانية الحكومة البريطانية التي أعلنت الأسبوع الماضي في انخفاض الجنيه الإسترليني.

وخفض بنك غولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط لعام 2023، بسبب التوقعات بضعف الطلب وارتفاع الدولار الأميركي، لكنه قال إن خيبة الأمل على مستوى العالم تجاه الإمدادات عززت توقعاته في شأن الاتجاه الصعودي طويل الأجل.

