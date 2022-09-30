مال وأعمال

سجل التضخم في دبي خلال شهر أغسطس أكبر نسبة تراجع على أساس شهري في 46 شهراً، في حين سجل أول هبوط في 6 أشهر، وفق بيانات مركز دبي للاحصاء.

يأتي ذلك في الوقت الذي تباطأ فيه التضخم على أساس سنوي الشهر الماضي.

تراجع مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر أغسطس بنسبة 0.75% مقارنة بشهر يوليو، وهو أول تراجع خلال العام الجاري منذ يناير الماضي، لكنَّه يعد الأكبر منذ سبتمبر 2018، إذ سجل التضخم الشهري وقتها تراجعاً بنسبة 0.85%.

هبوط الأسعار الشهر الماضي مقارنة بشهر يوليو كان مدفوعاً بتراجع أسعار النقل 7.69%، والترفيه بنسبة 4.51%، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.3%، وفق البيانات الصادرة.

على أساس سنوي تباطأ التضخم الشهر الماضي إلى 6.04%، مقارنة بـ7.1% في شهر يوليو الماضي.

أظهرت البيانات أنَّ أسعار الطعام والمشروبات ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 7.53% في أغسطس بعد أن سجلت زيادة نسبتها 8.75% في الشهر السابق. وتباطأت الزيادة في تكاليف النقل لترتفع إلى 26.96% مقارنة بـ38.61% في يوليو.

لم تشهد الأقسام الرئيسية لأسعار المستهلكين تراجعاً خلال شهر أغسطس مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

