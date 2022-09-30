عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: استدعت وزارة الخارجية العراقية امس السفير الإيراني لدى بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة بشأن قصف الحرس الثوري مواقع في إقليم كردستان العراق والذي اعتبره مجلس التعاون الخليجي تهديدا لاستقرار المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف «تم استدعاء السفير الإيراني في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة جرّاء عمليات القصف المستمرة على مناطق في إقليم كردستان» العراق.وكان مصدر محلي أفاد بأن المدفعية الإيرانية قصفت مواقع عدة تابعة لحزب «كوملة» المعارض شمالي أربيل، دون معرفة الخسائر. والأربعاء، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الحرس الثوري شن هجمات على جماعات مسلحة في إقليم كردستان شمالي العراق.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم أن حصيلة القصف الإيراني بلغت 13 قتيلا و58 إصابة، أغلبهم من المدنيين.

بدورها، أوضحت حكومة كردستان أن الهجمات نفذتها «20 طائرة مسيّرة تحمل مواد متفجرة»، وطالت «4 مناطق في كردستان».

كما أشار جهاز مكافحة الإرهاب بكردستان إلى أن طهران أطلقت «أكثر من 70 صاروخاً باليستياً وقاذفة طائرات بدون طيار على 4 مراحل».

ودعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري للتصعيد في إقليم كردستان العراق واحترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، ومبدأ علاقات حسن الجوار.

من جهته دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، امس الهجمات الإيرانية على إقليم كردستان العراق.

كما شدد خلال استقباله السفير العراقي لدى السعودية عبدالستار الجنابي على أن الهجمات الإيرانية «تنتهك» سيادة العراق وتهدد أمن المنطقة واستقرارها، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المجلس أكد الحجرف رفض مجلس التعاون «لكل ما من شأنه المساس» بسيادة وأمن واستقرار العراق.

بدورها أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد للهجمات الإيرانية وقالت الوزارة في بيان: «تؤكد وزارة الخارجية رفضها التام لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق، مشددة على أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام جميع الانتهاكات الإيرانية التي تخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية».

