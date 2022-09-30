عربيات ودوليات

ثمن الكاتب الصحافي والمحلل السياسي المصري د. صبري الجندي، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر ولقاءه الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، موضحاً أن الزيارة تمثل صفعة كبيرة لجماعة «الإخوان» في المنطقة، كما أنها تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات وتكثيف العمل والتعاون العربي المشترك، مشيراً إلى أن المنطقة العربية تمر بظروف صعبة نتيجة تحديات الأزمات العالمية والصراعات الإقليمية.

وقال الجندي في حوار خاص لـ«النهار»: إن التغيير الوزاري الذي طال 13 وزيرا مصريا، جاء استجابة من الرئيس السيسي للشارع المصري بسبب حالة عدم الرضا عن أدائهم، موضحاً أن الظروف الحالية التي تمر بها مصر من ارتفاع الأسعار والفائدة والتضخم كحال معظم دول العالم تحتاج إلى وجود رئيس وزراء ذي خلفية اقتصادية كبيرة للتعامل مع تلك الأزمات.

وكشف عن أنه تم التواصل مع الخبير الاقتصادي د. محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي لتولي منصب رئيس الوزراء ولكن بسبب ظروف عمله لم يتم التوافق.

وانتقد الجندي الأحزاب السياسية المصرية، مؤكداً أنها بلا أي دور واضح ولا تقدم شيئاً للحياة السياسية وتحولت من أحزاب سياسية إلى مقار فقط.

وقال إن الدولة نجحت في عهد الرئيس السيسي في محاربة الفساد بشكل واضح، وأكبر دليل على ذلك محاكمة وسجن شخصيات معروفة منهم وزراء ومحافظون ورؤساء جامعات ورجال أعمال على خلفية قضايا فساد.

وثمن قرار إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، موضحاً أنها تأكيد واضح على وجود إرادة حقيقية من الدولة والقيادة السياسية لمكافحة الفساد.. وإلى تفاصل الحوار:

? كيف تقيم زيارة الرئيس السيسي الأخيرة إلى قطر؟

? في منتهى الأهمية، وجاءت في توقيت حساس للغاية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة نتيجة تحديات الأزمات العالمية والحرب الروسية- الأوكرانية، بالإضافة إلى الأزمات السياسية التي تمر بها دول الجوار، كما أن الرئيس السيسي حريص على تقوية علاقات البلدين في كل المجالات السياسية والاقتصادية، وهو ما جعل تلك الزيارة يسبقها اتفاقيات تعاون استثماري واقتصادي لضخ استثمارات قطرية في مصر، بالإضافة إلى الزيارة الرسمية التي قام بها سمو أمير قطر للقاهرة منذ 3 أشهر.

والقمة القطرية- المصرية الأخيرة في الدوحة تعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك وتقريب وجهات النظر تجاه قضايا المنطقة.

كما أنها تمثل صفعة كبرى على وجه جماعة «الإخوان» الإرهابية، التي تسعى إلى استمرار أي قطيعة عربية.

أداء الحكومة

? كمستشار سابق لـ6 وزراء.. هل تتوقع تحسن أداء الحكومة بعد التغيير الوزاري الأخير؟

? التغيير الوزاري جاء في توقيت مناسب، وجاء استجابة أيضاً من الرئيس السيسي لآراء وطلبات الشارع المصري الذي مر بحالة من عدم الرضا عن أداء الوزارات التي طالها التعديل وخاصة وزارتي التربية والتعليم والتنمية المحلية.

وأداء الوزراء الجدد هو الذي سيحدد إن كان هناك تحسن أو تغيير في العمل الحكومي أم لا، وأعتقد أنه الأداء سيكون أفضل.

? البعض يرى أنه يجب تغيير رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي؟

? الظروف الحالية تحتاج إلى وجود رئيس وزراء بعقلية اقتصادية كبيرة، وهناك حالة عدم رضا في الشارع المصري أيضاً عن أداء د. مدبولي، بالرغم من أنه قدم مجهودات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الفترة الحالية تستدعي وجود شخصية اقتصادية وهذا لا يقلل من قيمة مدبولي على الإطلاق، فهو ليس رجل المرحلة الحالية من وجهة نظري الشخصية.

ولدي معلومات عن تواصل يتم بالفعل مع شخصيات اقتصادية مرموقة لشغل منصب رئيس الوزراء وأعتقد أن تغيير رئيس الحكومة سيكون بعد مؤتمر قمة المناخ «cop 27»، وتم التواصل منذ فترة مع الخبير الاقتصادي د. محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي لشغل منصب رئيس الوزراء، إلا أنه بسبب ظروف عمله لم يتم التوافق.

? ألا ترى أن حرص الرئيس السيسي على شرح الأمور للمواطنين خلال لقاءاته وأحاديثه يعكس عدم قيام بعض الوزراء بواجباتهم؟

? الرئيس السيسي، رجل عملي جداً وحريص على أن تصل الصورة كاملة وواضحة للمواطن،

ويتعامل بشفافية ووضوح شديدين بالإضافة إلى حرصه على أن يكون المواطن واعياً تماماً بما تمر به البلاد وما يحاك ضدها من مؤامرات.

والرئيس السيسي، يعلم أن الشعب يثق به وبأحاديثه معهم أكثر من أحاديث الوزراء، ولذلك يكون حريص على أن يوضح كافة الأمور ويضعها في نصابها للمواطنين، وأتفق معك في الرأي أن حرص الرئيس،على هذا الأمر سببه هو عدم قيام البعض بواجباته ومهامه بتوصيل الصورة الصحيحة للمواطنين.

شعبية الرئيس

? أزمة ارتفاع الأسعار.. هل ترى أنها تؤثر سلباً على شعبية الرئيس السيسي في الشارع ؟

? رغم الثقة الكبيرة التي يحظى بها الرئيس السيسي، في الشارع، وحب المصريين له، إلا أنه من الطبيعي أن تتأثر شعبيته في الوقت الحالي بسبب غلاء أسعار السلع والخدمات، وأي دولة في العالم تعاني من ارتفاع أسعار يكون هناك عدم رضا عن رئيسها وتتأثر شعبيته. ومن يقول غير ذلك فهو مخطئ تماماً.

الرئيس السيسي، رجل ذكي جداً ويدرك تماماً هذا الأمر ومعاناة المصريين وتحملهم غلاء الأسعار، ولذلك أصدر قرارات حماية اجتماعية منها رفع الأجور وتأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء لبداية العام المقبل إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة في توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، مع التوسع في مشروعات حياة كريمة التي تشمل تطوير قرى الريف بالكامل والتوسع أيضاً في صرف معاشات تكافل وكرامة، فكل تلك الأمور لمواجهة غلاء الأسعار وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

البرلمان

? أين دور البرلمان في الرقابة على الحكومة والوزراء؟

? على البرلمان المصري أن يفعل أدواته الرقابية على جميع الجهات الحكومية وأن يكون هناك عقاب للمخطئ وسحب ثقة من الوزير المقصر في عمله.

ولكن الظروف الحالية من ارتفاع أسعار وتضخم عالمي وضعف أداء الأحزاب السياسية عوامل تؤثر بلا شك على أداء البرلمان، ومصر تحتاج إلى برلمان قوي تشريعياً ورقابياً، والمواطن ينتظر أداء أفضل من البرلمان الحالي الضعيف رقابيا.

لا أحزاب!

? كيف ترى أداء الأحزاب السياسية؟

? بصراحة لا توجد أحزاب سياسية في مصر رغم أن المناخ السياسي يسمح بالعمل الحزبي مع وجود أكثر من 120 حزبا، ولو نزلت للشارع المصري وسألت أي مواطن عن أسماء 4 أحزاب فقط لن يعرف لأن الأحزاب بلا دور ولا رؤية واضحة، ورؤساء الأحزاب يستغلون مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية وتكوين علاقات وصداقات فقط دون تقديم رؤية سياسية واضحة، فلم نجد حزبا سياسيا واحدا يقدم رؤية سياسية للتعامل مع أزمة كورونا على سبيل المثال أو لمواجهة التضخم أو غلاء الأسعار، كما أن هناك أحزابا لا تشمل سوى أعضاء يمكن عدهم على أصابع اليد، ولهم مقرات رسمية ويقال عنهم إنهم أحزاب سياسية.

أضف إلى ذلك أن هناك رؤساء أحزاب تجاوزوا الثمانين من العمر، فيوجد رئيس حزب حالي في مصر تجاوز 90 عاماً من عمره، والسؤال المهم هنا هو ما الذي سيقدمه رئيس حزب تجاوز التسعين من عمره للحياة السياسية ! رغم أن العمل السياسي والحزبي شاق جداً ويحتاج وقتا وجهدا وأيضاً مالا بالإضافة إلى الخبرات.

كما أن الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس السيسي، يجب أن تشمل أيضاً وجود قيادات حزبية شابة قادرة على العمل وتقديم الحلول والرؤى والطروحات السياسية التي تساعد الدولة على مواجهة الأزمات سواء كانت أزمات داخلية أو خارجية.

? ذكرت أن المناخ السياسي يسمح بالعمل الحزبي وبالرغم من ذلك فإن الأحزاب السياسية بلا دور.. ما هي مقترحاتك لوجود أحزاب قوية ؟

? يجب أن يكون هناك قيادات حزبية شابة، قادرة على تقديم أداء سياسي واضح بلا أي مصالح شخصية، وهنا يجب أن يتم منح الفرصة للشباب من بداية انضمامهم للأحزاب للتعبير عن آرائهم الحزبية والسياسية، وبالإضافة إلى ذلك فالرئيس السيسي دعا الأحزاب السياسية أكثر من مرة للاندماج في تحالفات قوية حتى يكون هناك مناخ سياسي قوي، وهذا الأمر أصبح ضرورة فما فائدة وجود 120 حزبا سياسيا بلا دور في حين أن وجود مثلاً 5 أو 6 أحزاب سيفيد الحياة السياسية أكثر.

كما أن الأحزاب غير الممثلة في المجالس النيابية لأكثر من دورة يجب أن تحل لأنها غير قادرة على ممارسة العمل السياسي، والأحزاب التي لا تشمل أعضاء أو أمانات عامة أيضاً تحل، فكل تلك الأمور ستجعل هناك أحزاب سياسية قادرة على العمل،لأن مسألة التعددية السياسية لا تعني أن وجود مئات الأحزاب هو أمر صحي سياسياً.

الحوار الوطني

? هل ترى أن الحوار الوطني بداية قوية لمناخ حزبي ؟

? بلا شك أن الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السيسي أمر في غاية الضرورة للحياة السياسية خاصة أن الجميع دعا له وعلى رأسهم شخصيات معارضة للنظام المصري أمثال حمدين صباحي وآخرين، وهو أمر يحسب للقيادة السياسية، بأنها تريد أن تسمع وتنصت للجميع معارضين ومؤيدين، كما أن الحوار الوطني جاء بالتزامن مع لجنة العفو الرئاسي وخروج مئات وربما آلاف المسجونين في قضايا الرأي والتعبير عن وجهات النظر وخرجت بالفعل أسماء كثيرة معارضة للدولة.

والحوار الوطني بالفعل هو بداية قوية لمناخ حزبي وأيضاً سياسي، ويتزامن مع الجمهورية الجديدة، والأحزاب أصبحت مطالبة الآن بالعمل سوياً على مساندة الدولة في مواجهة الأزمات وتقديم الحلول والبدائل والطروحات للمشكلات، والكرة الآن في ملعب الأحزاب حتى تثبت أنها قادرة أو غير قادرة، خاصة أن الحوار سيشمل جميع القضايا سواء سياسية أو اقتصادية.

مكافحة الفساد

? عملت مستشارا لوزير التنمية المحلية..كيف ترى حرب الدولة على الفساد؟

? الدولة نجحت في السنوات الأخيرة في مكافحة الفساد، وخاصة خلال آخر 8 سنوات، في عهد الرئيس السيسي، الذي أعطى تعليمات واضحة للجميع بالقضاء على الفساد ومعاقبة أي فاسد أو مقصر في عمله، وقرار إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد يؤكد وجود إرادة حقيقية من الدولة والقيادة السياسية لمكافحة الفساد واتخاذ خطوات وإجراءات كثيرة في هذا الشأن. سبب الفساد هو القوانين التي تعوق تقديم خدمة للمستثمر أو للمواطن، أو تتسبب في عرقلة الأمور، بالإضافة إلى بطء تنفيذ الإجراءات والقرارات، مما يجعل البعض يلجاً إلى طرق ملتوية للحصول على الخدمة وهو ما يفتح باب الفساد أو الرشوة. فالدولة المصرية جادة بالفعل في محاربة الفساد، وأكبر دليل على ذلك هو وجود مسؤولين كبار في الدولة في السجون على خلفية قضايا فساد منهم وزير ومحافظ ورئيس جامعة وأيضاً رجال أعمال، فلم يعد أحد فوق القانون، والأجهزة الرقابية تقدم تقاريرها باستمرار للرئيس السيسي، ولا تتستر على فاسد، ووزير التنمية المحلية يحول على الفور أي قضايا فساد إلى النيابة العامة والإدارية التي تتولى التحقيقات مع المتهمين، ومؤخراً أعلنت وزارة التنمية المحلية تحويل 6500 موظف وقيادة بالمحليات للنيابة الإدارية بسبب مخالفات.

أجهزة رقابية

? ما الجهات المختصة بمراقبة المحليات؟

? يوجد 14 جهازا رقابيا في مصر، وهيئة الرقابة الإدارية تؤدي دوراً كبيراً ومهماً للغاية في ملاحقة المخالفين والفاسدين وتقدم توصيات لجهات الدولة لمحاربة الفساد، وأجهزة الرقابة تقوم بدورها على أكمل وجه في مسألة الفساد بوجه خاص، وجميع قضايا الفساد التي يتم ضبطها تكون بالأدلة والمستندات والتسجيلات كما حدث مع شخصيات معروفة. فمصر لا تتستر على أي فاسد مهما كان اسمه أو منصبه أو مركزه، وسبب الفساد في المحليات هو أنها الجهة التي تتعامل مباشرة مع المواطن الذي يريد الخدمات والتراخيص على سبيل المثال.

