دوليه

أثار ليونيل ميسي وكيليان مبابي، نجما باريس سان جرمان الشكوك، قبل مواجهة نيس، غدا السبت، في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي. وغاب ميسي ومبابي عن المران الجماعي أول من امس، وتدربا بشكل منفرد، ما يثير التساؤلات بشأن جاهزيتهما البدنية للقاء. كما غاب عن المران الجماعي الثنائي المصاب برسنيل كيمبيمبي وماركو فيراتي، الذي ينفذ أيضا عقوبة الإيقاف لمباراة أمام نيس. في المقابل، استعاد كريستوف غالتييه مدرب سان جرمان عددا من النجوم الدوليين مثل نيمار وماركينيوس إضافة للثلاثي البرتغالي دانيلو بيريرا ونونو مينديس وفيتينيا والثنائي الإسباني بابلو سارابيا وكارلوس سولير إضافة إلى المغربي أشرف حكيمي.

