دوليه

يستضيف بايرن ميونخ الجريح منافسه باير ليفركوزن صاحب المركز الخامس عشر (5 نقاط) اليوم في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الألماني، مع عودة عجلة المنافسات إلى الدوران بعد توقف لاسبوعين بسبب النافذة الدولية.

ويخوض بايرن اللقاء مع سجلٍ خالٍ من الانتصارات منذ منتصف أغسطس وهي حالة لم يعتد عليها منذ سنوات طويلة. ولم يحصد بايرن سوى 3 نقاط من مبارياته الأربع الأخيرة، اذ سقط في فخ التعادل أمام كل من بوروسيا مونشنغلادباخ وأونيون برلين بالنتيجة ذاتها 1-1 في المرحلتين الرابعة والخامسة وشتوتغارت 2-2 في السادسة، قبل أن يخسر أمام أوغسبورغ 0-1، وهي سابقة في تاريخ هذا النادي العريق منذ 21 عاماً.

ويعكس الوافد الجديد المهاجم السنغالي مانيه «الصامت» عن التهديف صورة واضحة عن معاناة بايرن، حيث لم يتمكن نجم ليفربول الانكليزي السابق من هز الشباك في المباريات الخمس الأخيرة، في حين كان سجل خمسة أهداف في مبارياته الست الأولى منذ وصوله إلى بافاريا.

وأبدى المدير الرياضي للنادي البافاري البوسني حسن صالحميدجيتش دعمه للمهاجم الدولي مؤكداً أنه «يحتاج بعض الوقت للتأقلم على متطلبات الدوري الألماني»، وأضاف اللاعب السابق الذي انتقل من بلده البوسنة ليلعب مع هامبورغ عندما كان يبلغ 15 عاماً لصحيفة سبورت بيلد «أعرف ما يعنيه أن تكون لاعباً جديداً في فريق، في بلد آخر، مدينة أخرى، مع ثقافة كرة قدم مختلفة قليلاً».

وأردف «ساديو في مرحلة تعلم، سيعتاد على كل شيء قريباً وسنرى ذلك على أرض الملعب». وضمن السياق ذاته، وعد رئيس بايرن ميونيخ هربرت هاينر أول من أمس «سنرى فريقاً مختلفاً بالكامل الجمعة. فريقاً يعرف كيف يفوز»، مؤكداً أن بايرن «سيردّ بقوة» ضد ضيفه ليفركوزن. وطرحت الصحافة المحلية العديد من الاسئلة حول مصير مدرب بايرن الشاب يوليان ناغلسمان (35 عاماً) الذي يعيش فترات صعبة، مع فريق يمر بأطول سلسلة من دون انتصارات منذ أكثر من عقدين.

من ناحيته، أبعد صالحميدجيتش مقصلة الاقالة عن رقبة مدربه اذ قال إن ناغلسمان «لا يتعرض لضغوط داخلية على الإطلاق» في النادي رغم أن الفريق يتأخر بفارق خمس نقاط عن المتصدر أونيون برلين. ورغم ذلك، فإن شبح توماس توخل الذي ولد على بعد ساعة واحدة فقط في بلدة كولمباخ البافارية والمقال من منصبه مع تشلسي الانكليزي يلوح في الأفق ويهدد مستقبل ناغلسمان ويمنح ادارة النادي البافاري الكثير للتفكير فيه.

وبدوره، يمرّ ليفركوزن بفترة صعبة اذ لم يفز سوى بمباراة يتيمة من أصل سبع في حين تعادل في اثنتين وخسر في أربع، كما خرج من الأدوار الأولى للكأس المحلية.

ويخلو سجل ليفركوزن من لقب الدوري المحلي اذ حلّ وصيفاً للبطل خمس مرات، كما خسر نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الاسباني 1-2 عام 2002.

