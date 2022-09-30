دوليه

فاز الفرنسي كريم بنزيمة قائد ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن موسم 2021-2022 في حفل جوائز صحيفة ماركا السنوي. وحصد بنزيمة (34 عامًا) جائزة دي ستيفانو بعد قيادته فريقه للتتويج بلقب الدوري الإسباني، فضلاً عن تتويجه بجائزة هداف الليغا برصيد 27 هدفا. كما حصد الفرنسي جائزة أفضل لاعب بحسب تصويت الجماهير.

وفاز حارس المرمى المغربي ياسين بونو (31 عامًا) محترف إشبيلية بجائزة زامورا بعدما استقبل 24 هدفاً في 31 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة.

في المقابل فاز التشيلي مانويل بيليغريني (69 عامًا) مدرب ريال بيتيس بجائزة أفضل مدرب عن الموسم الفائت.

