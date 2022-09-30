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يلتقي «أزرق الناشئين» نظيره المالديفي غداً السبت على استاد الأمير سعود بن جلوي في مدينة الخُبر ضمن المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا 2023، كما يلتقي السبت أيضاً المنتخب السعودي مع ميانمار. وتم تقسيم المنتخبات المشاركة على 10 مجموعات، فتضم 5 مجموعات أربعة منتخبات، وتضم 4 مجموعات خمسة منتخبات، في حين يتواجد ثلاثة منتخبات في مجموعة واحدة، حيث يشارك في التصفيات 43 منتخباً وطنياً تطمح في الحصول على المقاعد الـ16 في النهائيات. ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

