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تعاود مسابقة الدوري الممتاز نشاطها غداً السبت بإقامة مباراتين ضمن الجولة الخامسة تجمع الأولى الساحل مع التضامن في الساعة الـ 06:00 مساءً، ويلتقي في الثانية العربي مع الجهراء في الساعة الـ 08:20 مساءً، على أن تستكمل الجولة الأحد بلقاءي القادسية مع النصر، والكويت مع الفحيحيل، وتختتم الجولة الاثنين بمواجهة كاظمة مع السالمية.

ويتصدر كاظمة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن الكويت الثاني، ويحتل الجهراء والسالمية المركزين الثالث والرابع برصيد 7 نقاط لكل منهما، ثم الفحيحيل والقادسية برصيد 6 نقاط، والنصر والتضامن بـ 4 نقاط، والعربي في المركز التاسع برصيد 3 نقاط، ويتذيل الساحل جدول الترتيب بلا رصيد. على ستاد صباح السالم، يسعى العربي بقيادة مدربه الجديد البوسني روسمير سفيكو إلى تحقيق فوزه الأول في المسابقة وتكرار تفوقه على الجهراء بعد أن فاز عليه بنتيجة 4-1 الأحد الماضي في بطولة كأس زين التنشيطية. وسجل الأخضر بداية مخيبة في الدوري بعد أن حقق 3 تعادلات وهزيمة واحدة دون أي انتصار، الأمر الذي دفع ادارة النادي إلى إقالة المدرب المقدوني يوغسلاف ترينتشوفسكي وإسناد المهمة للبوسني سفيكو. لكن مهمة العربي أمام الجهراء لن تكون سهلة كما كانت الأحد في بطولة «زين»، لأن ضيفه قدم عروضًا قوية في الدوري وتغلب على الكويت والقادسية وتعادل مع كاظمة، في حين جاءت خسارته الوحيدة أمام التضامن الذي يبحث هو الآخر عن انتصار جديد اليوم عندما يواجه الساحل متذيل الترتيب على ستاد مبارك العيار. التضامن الذي يقوده الوطني جمال القبندي تجاوز بدايته المخيبة بخسارتين، وحقق فوزاً على الجهراء وتعادل مع العربي، وهو يطمح إلى فوز جديد يعمق فيه جراح الساحل صاحب المركز الأخير. في المقابل يجد محمد دهيليس مدرب الساحل نفسه في موقف صعب بعد 4 هزائم في الجولات الأربع. لكن الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل هو أن الساحل تغلب على التضامن 2-0 في المباراة التي جمعتهما في بطولة كأس «زين» التنشيطية.

