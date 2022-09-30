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يبحث المنتخب السعودي عن فوز ثانٍ عندما يواجه نظيره الفيتنامي في الساعة الـ 02:00 بعد ظهر اليوم الجمعة على مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا لكرة الصالات التي تستضيفها الكويت حتى 8 أكتوبر المقبل التي تشهد اليوم أيضًا مباراة اليابان مع كوريا الجنوبية في الساعة الـ 11:00 صباحًا. كما يلعب اليوم في المجموعة الثالثة لبنان مع إندونيسيا في الساعة الـ 05:00 مساءً، وإيران مع الصين تايبيه في الساعة الـ 08:00 مساءً.

وتختتم غدًا السبت منافسات المجموعتين الأولى والثانية، فتلعب الكويت مع العراق، وعمان مع تايلند في الأولى، وأوزبكستان مع البحرين، وتركمانستان مع طاجيكستان في الثانية.

وحققت السعودية بداية مثالية بتغلبها على اليابان وصيفة النسخة الماضية وأحد المرشحين للمنافسة على اللقب بنتيجة 2-1، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام المنتخب الفيتنامي الذي سجل انتصارًا عريضًا على كوريا الجنوبية بنتيجة 5-1. وقال مدرب فيتنام دييغو راؤول أن مواجهة السعودية ستكون مختلفة عن المباراة الأولى أمام كوريا، الا انه اكد على درايته بمواطن القوة والضعف بصفوف المنافس، موضحاً: «كل لقاء يختلف عن الاخر وعلينا ان نلعب في كل لقاء حسب طبيعة المنافس وظروف المواجهة».

وفي اللقاء الثاني، تدخل اليابان مواجهة كوريا الجنوبية بحثًا عن التعويض بعد الخسارة المفاجئة أمام السعودية، ويبدو اليابانيون مرشحين لتجاوز الجار الكوري لأن أي نتيجة أخرى قد تطيح بآمال الفريق في بلوغ الدور الثاني.

في المقابل، يدرك المنتخب الكوري صعوبة مهمته أمام اليابان وهو الأمر الذي أكده مدربه لي سانغ الذي قال إن فريقه خسر سابقا من اليابان في لقاءات سابقة، مشيراً الى انه ولاعبيه سيسعون الى مجاراة المنتخب الياباني وفق الامكانيات المتوفرة. وبرر سانغ الخسارة الكبيرة أمام فيتنام بفارق المستوى بينه وبين منافسه الذي يعتبر من اقوى منتخبات القارة.

وفي المجموعة الثالثة، وبعد بدايته القوية بالفوز على أندونيسيا 5-0، يريد المنتخب الإيراني حامل اللقب حجز بطاقة التأهل إلى الدور الثاني عندما يلتقي الصين تايبيه القادمة من تعادل بهدف لمثله مع لبنان الذي يبحث هو الآخر عن فوزه الأول أمام أندونيسيا اليوم أيضاً في الجولة الثانية من منافسات المجموعة.

وتتصدر إيران المجموعة برصيد 3 نقاط، مقابل نقطة واحدة لكل من لبنان والصين تايبيه، في حين يتذيل المنتخب الأندونيسي الترتيب بلا رصيد.

وأكد مدرب إيران وحيد شامسائي أن فريقه لديه المزيد ليقدمه في بقية مباريات البطولة، لافتاً إلى أن المنتخب اللبناني »جيد جدا» لكن لاعبيه يفكرون في الفوز بكل المباريات. وأشار إلى أن فريقه افتقد 4 لاعبين أمام أندونيسيا بسبب المرض إلا أن الذين شاركوا في المباراة قدموا مباراة كبيرة.

