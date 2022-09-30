محلية

لأكمل لكم عنوان هذه المقالة لأنها طويلة.... في «الكويت». موضوع يجب ان نراقبه ونرى مدى تطابق رأي المجتمع الكويتي في النظام الديموقراطي السياسي مع النظام الديموقراطي الرياضي؟ فمن أي وجهة نظر يتطابقان؟ الجواب واضح منذ نشأة الديموقراطية في الكويت عام 1962 إلى الآن! ونحن نعاني من سوء اختيار الشعب او الجمعية العمومية لمن سيمثلهم في المواقع السياسية او الرياضية..؟ وهذا ليس اجحافاً بحق بعض السياسين او الرياضيين الذين نجحوا في هذه الانتخابات فقد كانت نسبة السيئين اكثر من الرياضيين المخلصين ... فكانت تقام الانتخابات في الهيئات الرياضية عن طريق: اللوبي او التكتل او المعايير او المتنفذين او المخربين إلى ما وصلنا اليه الآن بسبب سوء استخدام النظام الديمقراطي في المجال الرياضي.

مع العلم كان لبعض الهيئات الرياضية سواء أندية او اتحادات او لجنة أولمبية او اندية خاصة (نادي الرماية على سبيل المثال) الكثير من الإنجازات منذ نشأة النادي إلى يومنا هذا وذلك بسبب حسن اختيار اعضاء مجلس الإدارة ... الخ، في حين كانت هناك - وما زالت- هيئات رياضية شكلية لا تنفع لا في السراء ولا في الضراء

وتأخذ ميزانيات سنوية من غير أي إنجاز (مثل اتحاد الجمباز) فتكرار اختيار بعض المعرقلين للشأن الرياضي في هذه الهيئات أصبح شيئاً عادياً نتوقعه قبل حدوثه بسنوات....بسبب مصالح شخصية. وها نحن نقترب من انتخابات الاندية (عصب الرياضة الكويتية) في يناير 2023 ومن بعدها الاتحادات واللجنة الاولمبية لنرى ما الذي سيتغير اذا كان هناك تغير كما يحدث الان في الكثير من مؤسسات ووزارات الدولة لارجاع الكويت بلدا قويا ومتماسكا ومتطورا والاستغناء عمن يعرقل

هذا التصحيح في أسلوب إدارة الدولة بواسطة الانتخابات التي اقيمت بالامس لنرى من اختار الشعب ليمثله في مجلس الامة، وهل اختيار هؤلاء الاعضاء سيساعد الدولة في التقدم للامام او الرجوع إلى الوراء بسبب جودة او سوء اختيارهم للاعضاء الذين لهم الحق في تقديم القوانين والمشاريع في مختلف خدمات الدولة لرقي افراد المجتمع بما فيها القطاع الرياضي والشبابي

والترويحي؟.... والله من وراء القصد.

