محلية

انضم رئيس لجنة حكام كرة قدم للصالات المغلقة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الإسباني بدرو جالن، لمقيمي البطولة التي لم تشهد أي احتجاجات على التحكيم بعد منافسات الجولة الأولى في المجموعات الأربع. وأكد مدير تطوير الحكام بلجنة كرة قدم الصالات والشاطئية بالاتحاد الكويتي لكرة القدم، عضو اللجنة المحلية المنظمة للبطولة محمد الحداد أن القرارات التحكيمية لم تشوبها شائبة، وجاءت جميعها صحيحة، وذلك في مباريات الجولة الأولى للمجموعات الأربع. وأضاف: «لم تتلق لجنة الحكام بالبطولة، احتجاجات من قبل المنتخبات الستة عشرة المشاركة على القرارات التحكيمية، ما يؤكد أن هناك تركيز كبير من الحكام في جميع المباريات دون استثناء». وأكد الحداد أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طبق نظام الحكام الخمسة في البطولة، على غرار البطولات الدولية الأخرى، مبينا أنه بإضافة حكم خامس، فقد تم تخصيص حكم لمقاعد الاحتياطيين لكل منتخب بدلا عن حكم فقط لمقاعد المنتخبين، إلى جانب أن الحكمين مهمتها القيام بالإبلاغ عن الأخطاء الجسيمة التي ترتكب، ولم يشاهدها حكام المباراة.

