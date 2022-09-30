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أشاد مدربا إندونيسيا ولبنان بالجماهير التي ساندت منتخبيهما في البطولة التي شهدت حضوراً جماهيرياً جيداً في الجولة الأولى للمجموعات الأربع. وقال الإيراني محمد هاشم زادة مدرب إندونيسيا إن الجماهير الإندونيسية اعتادت على مؤازرة منتخب بلادها في أي مكان، مشيراً إلى أنه لم يتفاجأ من الحضور الكبير للجماهير في الصالة ودعهما للفريق طوال المباراة رغم الخسارة أمام إيران بخماسية. من جهته، قال البرتغالي جواو ألميدا مدرب لبنان إن الجمهور اللبناني كان «عجيباً» في دعمه للمنتخب، وأوضح: «رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أنني كنت أجد مؤازرة ودعماً كبيرين من الجمهور في لبنان، لكنني لم اتوقع أن أجد مؤازرة جماهيرية هنا في الكويت، وهذا الأمر يسعدني كثيراً».

وعن نتيجة مباراة تايبيه، قال إن النتيجة لم تكن مخيبة للأمال، لأن الفريق في طور التجديد، متمنياً أن يحقق الفريق فوزه الأول في المجموعة على إندونيسيا في مباراة اليوم.

