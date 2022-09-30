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اعترف البرتغالي تايبيه خوسيه اديل امارانتي مدرب منتخب الصين تايبيه أن فريقه لا يستطيع مجاراة المنتخب الإيراني الذي سيواجهه اليوم في الجولة الثانية من المجموعة. وقال أمارانتي في المؤتمر الصحافي: «هنالك فوراق كبيرة بين فريقنا ومنتخب إيران الذي سنقابله في الجولة المقبلة، وهم من أقوى الفرق في العالم، بينما نحن نتأخر كثيراً عنهم، ولكن هذه المباراة ستكون مفيدة لنا من أجل التعلم واكتساب الخبرة، وسوف نحاول الاستمتاع بالمباراة واللعب بالطريقة الصحيحة». وعن مباراة لبنان التي انتهت بالتعادل، قال: «أعتقد أنه كان لدينا فرصة في تحقيق الفوز خلال هذه المباراة، ولكننا لم نتمكن من اقتناص الفرص التي سنحت لنا من أجل التسجيل». وأضاف: «قمنا بعمل جيد في الدفاع، وتلقينا هدف واحد فقط خلال هذه المباراة، ولكن في المباريات المقبلة يجب أن نعمل أكثر على الاستحواذ على الكرة.. في الشوط الثاني سنحت لنا بعض الفرص من أجل التسجيل، ولكن لم ننجح في استغلالها، وهذا الأمر يجب أن نعالجه». وتابع: «لم نقم باستخدام أسلوب الهجوم الضاغط (باور بلاي) لأنني أعتقد أننا لا نمتلك نوعية حراس المرمى الذين يمكن أن نثق بهم لمثل هذا الأسلوب، وكذلك لأن نتيجة المباراة كانت التعادل، حيث لم نرد المغامرة بإضاعة التعادل».