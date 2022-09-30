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اعتذر مساعد مدرب فريق كرة السلة في القادسية، فهد الرجيبة عن عدم الاستمرار مع الأصفر بسبب ظروف خاصة. وقدم الرجيبة استقالته إلى إدارة الفريق بسبب ظروف خاصة تحول دون اتمام مهمته مع النادي والتي بدأها قبل شهر واحد فقط. وعمل الرجيبة مساعداً للمدرب طلال القلاف في نادي برقان خلال الموسمين الماضيين حيث قدم الثنائي مستويات مميزة مع الفريق، كما عمل الرجيبة مدرباً للمراحل السنية في نادي الكويت وحقق العديد من البطولات مع الأبيض.وتبحث إدارة القادسية عن بديل للرجيبة لتولي المنصب إلى جانب مدرب الفريق الجديد الصربي اليكس برانكو.من جانب آخر تعرض محترف القادسية الجديد الأميركي مارك جونسون إلى إصابة بليغة خلال التدريبات تحتاج إلى فترة علاج طويلة وهو ما دفع إدارة الأصفر إلى انهاء التعاقد معه والبحث عن محترف بديل عنه.ومازال القادسية يفاوض أحد المحترفين المميزين للتعاقد معه خلال الأيام المقبلة تدعيماً لصفوف الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد أواخر اكتوبر المقبل.