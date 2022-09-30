وطن النهار

شهدت مراكز الاقتراع في الدائرة الانتخابية الاولى اقبالا كبيرا من الناخبين والناخبات من كبار السن والنساء والشباب حيث بدا العدد متواضعا مع ساعات الصباح الاولى واخذ يزداد تدريجيا حتى بلغ منتهاه في ساعات المساء في صورة معبرة عن اهتمام المواطنين في تصحيح المسار واختيار من يرونه اصلح لتمثيلهم تحت قبة البرلمان.

وتنافس على مقعد الدائرة الاولى 48 مرشحا من بينهم 3 مرشحات للحصول على اصوات ناخبي الدائرة البالغ عددهم 100185 ناخبا وناخبة.

وتضم مراكز الاقتراع في الدائرة الاولى 93 لجنة منها 16 لجنة اصلية و77 لجنة فرعية تشكل لجان الذكور منها 48 لجنة والاناث 45 لجنة.

وسجلت اللجنة الفرعية رقم 6 اناث في ثانوية امنة للبنات في الدسمة 400 ناخبة من اصل 1120 صوتا، وقال رئيس اللجنة المستشار محمد جاسم بهمن ان العملية الانتخابية سارت بيسر وتمت بالجنسية والبطاقة فقط، موضحا ان التطبيق الالكتروني سهل سهل كثيرا على الناخبين معرفة رقم القيد واللجنة قبل القدوم الى مركز التصويت.

واشار الى ان العديد من كبار السن وذوي الاعاقات البسيطة وفاقدي البصر حضروا الى مقر الانتخاب وادلوا بأصواتهم بحسب الاجراءات المتبعة.

وشهدت كذلك اللجنة الفرعية 7 من نفس المركز برئاسة المستشار عاطف السويفي تسجيل 320 من اصل 1040، وكذلك الفرعية 8 اناث تسجيل 211 من اصل 803 وقال وكيل النائب العام ابراهيم المنيع ان عملية التصويت تتم بيسر والامور دون عوائق تذكر متوقعا زيادة الاقبال في الساعات الاخيرة من التصويت.

الساعات الأخيرة

وفي منطقة الدسمة في ثانوية بيبي السالم للذكور قال رئيس اللجنة الفرعية 3 القاضي عبدالعزيز سنافي ان اللجنة قيدت 384 ناخبا من اصل 758 اي بما يمثل 60 في المئة حتى بداية المساء وتوقع زيادة النسبة بشكل اكبر في الساعات الاخيرة للتصويت، مبينا ان الاقبال كان كبيرا في ساعات الصباح الاولى ثم انخفض في وقت الظهيرة واستعاد نشاطه مع دخول المساء من جديد.

وكانت اللجنة الفرعية 4 ذكور قد شهدت تسجيل 305 ناخبين من اصل 645، وكذلك الفرعية 2 برئاسة وكيل المحكمة محمود بهبهاني قد سجلت حتى منتصف اليوم 450 ناخبا من اصل 940 ناخبا.

وشهد مركز الاقتراع في ثانوية احمد بشر الرومي في منطقة الدعية والذي يضم اللجنة الاصلية رقم 9 والفرعية 10 و 11 ذكور اقبالا متزايدا خلال فترة المساء حيث سجلت اللجنة 10 فرعية ذكور برئاسة المستشار سعود الصانع تسجيل 505 ناخبين من اصل 1031 وكذلك اللجنة الفرعية رقم 11 سجلت 436 من اصل 862 ناخبا بحيث وصلت نسبة الاقتراع الى ما يتجاور 50 في المئة قبل اغلاق باب التصويت بـ 4 ساعات.

إقبال جيد

اما مركز الاقتراع في مدرسة الدعية المشتركة والذي يضم اللجنة الاصلية 12 اناث وفرعية 13 و 14 اناث فقد تقدم الى اللجنة 12 اصلية برئاسة المستشار محمد ارشد 509 من اصل 1007 والفرعية 14 اناث برئاسة المستشار رضا عبدالكريم 579 ناخبة من اصل 1138 اما الفرعية 13 فقد سجلت 511 من اصل 1034 وقال رئيس اللجنة وليد العازمي ان الاقبال ممتاز والعملية سلسة وجاء الاقبال فوق المتوقع.

وفي منطقة الشعب شهد مركز الاقتراع في مدرسة علي بن ابي طالب الابتدائية والتي تضم اللجنة الاصلية رقم 15 ذكور برئاسة المستشار محمد الخلف تسجيل 463 ناخبا من اصل 888 من الناخبين المقيدين في اللجنة وكذلك تقدم الى اللجنة 16 فرعية ذكور 570 ناخباً من اصل 1086 واوضح رئيس اللجنة عثمان الكندري ان الاقبال جيد ويتزايد مع اقتراب عملية اقفال الصناديق.

