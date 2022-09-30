وطن النهار

اختار ناخبو وناخبات الدائرة الثالثة البالغ عددهم 138364 نوابهم عبر الصناديق التي تنافس عليها 47 مرشحاً ومرشحة في انتخابات مجلس الامة 2022 والتي تعتبر مختلفة عن سابقاتها حيث توافد الناخبون منذ الساعات الاولى لفتح صناديق الاقتراع واتضح الحضور غير المسبوق ما يؤكد بتفاعل الناخبين مع العملية الديموقراطية.

وبلغت نسبة المقترعين حتى المغرب وقبل اغلاق الصناديق بساعتين 47 في المئة بمجموع حضور 55373 من اصل 138364 ناخبا وناخبة، وأكد رئيس اللجنة الأصلية في مدرسة إشبيلية بنات الكائنة بمنطقة كيفان، المستشار صلاح الحوطي ان نحو 377 ناخبة أدلين بأصواتهن حتى الساعة 2:45 ظهراً من أصل 1112 ناخبة مقيدة في كشوف اللجنة، فيما وبحلول الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم بلغ عدد المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم في لجنة مدرسة المأمون نحو 1825 من أصل 4824 قيدوا في كشوف اللجنة. وكان الحضور النسائي في الساعات الأولى هادئا وخجولا بعض الشيء ولكن بدأ في التصاعد بشكل تدريجي للمشاركة في الانتخابات والعرس الديموقراطي وسارت العملية الانتخابية بشكل منظم حتى مع تزايد أعداد الناخبين خلال الفترة المسائية، واكتظت ثانوية عبدالله الجابر الصباح في منطقة الروضة بالناخبين منذ الساعات الأولى لفتح باب الاقتراع ما ترك انطباعا ان الحضور غير مسبوق ويبشر بتفاعل الناخبين مع العملية الديموقراطية

وسارت عملية الاقتراع في العديلية التي عرف عنها عدم التفاعل في الفترة الصباحية لكنها هذه المرة سجلت تفاعلا معقولا قياسا بانتخابات سابقة. وتعد نسبة 20 في المئة في أول 3 ساعات من الاقتراع مرتفعة وبشرت بتفاعل كبير في الفترة المسائية، فيما كسرت الأصوات النسائية في حطين القاعدة الانتخابية المتعارف عليها خلال الفترة الصباحية، حيث فاق الإقبال النسائي التوقعات وشهدت لجان ثانوية ناصر السعيد الفرعية والأصلية حشودا نسائية غفيرة، وشهدت مدرسة قرطبة للبنات إقبالا نسائيا لافتا على المشاركة في الانتخابات، حيث سجلت حركة نشطة للمرأة في هذا المركز وذلك على عكس مدرسة عبدالعزيز الغربللي المخصصة للرجال.

وقال رئيس اللجنة الأصلية المستشار عبدالمحسن الطبطبائي ان عدد الناخبات بلغ 141 من أصل 920 ناخبة مقيدة في اللجنة الرئيسية وحدها، متوقعا أن تنشط التحركات النسائية أكثر خلال الفترة المسائية.

وأكد المستشار عبدالله العثمان مشرف اللجنة الأصلية النسائية في ابتدائية بدر السيد رجب الرفاعي في منطقة اليرموك أن الإقبال في اللجنة بمستوى ممتاز منذ الدقائق الأولى من فتح أبواب الاقتراع.

بالمقابل بدأت الحركة الانتخابية في منطقة كيفان رويدا رويدا اليوم وتحديدا في مدرستي المأمون ذكور وإشبيلية بنات، وسجل الصباح مشاركة معقولة جدا وفق القاضي أحمد الهاجري، متوقعا أن تدب الحركة بصورة أسرع بعد صلاة الظهر وتتوقف قليلا ثم تزداد كثافتها بعد العصر.

وأكد رئيس اللجنة الفرعية في مدرسة المأمون محمد الدخيل إن تدفق الحضور يعد معقولا إلى حد كبير فلم نرَ مثل هذا الإقبال في استحقاقات سابقة، متوقعا أن يبدأ عدد المقترعين في التزايد.

وتفوق الصوت الرجالي على ما سواه في مدارس خيطان خلال الساعات الأولى من زمن الاقتراع وبدا المشهد الأول في ثانوية أبرق خيطان في تزايد لافت للناخبين الذين بدأت حركتهم تنشط بشكل ملحوظ في عملية المشاركة والتصويت صعودا للفترة المسائية.

التصوير ممنوع

تم ضبط ناخب في لجنة حطين ذكور في الدائرة الثالثة يصور بالهاتف وأمر رئيس اللجنة الأصلية بإحالة الناخب والهاتف المضبوط لجهات الاختصاص ووفقاً لقانون الانتخاب يمكن ان تصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار.?

