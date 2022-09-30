وطن النهار

في اجواء تنافسية وحضور غير مسبوق منذ انطلاق عملية التصويت في الدائرة الرابعة حيث توافد الناخبون على صناديق الاقتراع منذ الصباح وعقب فتح أبواب اللجان تصدر كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة الحضور إلى اللجان الانتخابية في الساعات الأولى، فيما كانت أجهزة الدولة بكل قطاعاتها حاضرة للعمل على تسهيل عمل الادلاء بأصواتهم في صندوق الاقتراع بكل سلاسه وسهوله، واسهم في تطبيق سهل في التيسير على الناخب ومعرفة اللجنة التي يصوت بها ما ساعد بشكل كبير على تنظيم العملية الانتخابية فضلا عن عمل رجال الداخلية والإطفاء والطوارئ الطبية الذين كانوا حاضرين بقوة لتنظيم إليه العمل وتسهيل العملية الانتخابية، فيما اشاد الناخبون من الذكور والاناث بسهولة وسلاسة اجراءات التصويت.

يتنافس على مقاعد الدائرة الرابعة 80 مرشحاً بينهم 5 نساء، وبلغ اعداد الناخبين في الدائرة الرابعة 208971 ناخبا منهم 108035 ناخبة و100936 ناخبا، فيما بلغ عدد اللجان في الدائرة الرابعة 201 تم توزيعها على 28 مدرسة.

نسب عالية

وقد شهدت الدائرة الرابعة تواجدا للمرشحين أمام بوابات اللجان لاستقبال الناخبين، وتخطت نسبة الناخبين الذين ادلوا باصواتهم في جميع اللجان بالدائرة الرابعة حتى الساعة الـ 4 عصرا 40%، فيما بلغ عدد الناخبين الذين ادلوا باصواتهم في مدرسة علي عبدالمحسن الصقلاوي في منطقة الفروانية حتى الساعة الـ 12 ظهرا 2547 في جميع اللجان، وفي مدرسة أم البراء بنت صفوان في منطقة القصر بمحافظة الجهراء قد بلغت نسبة عدد الاصوات 40%، فيما يتوافد المقترعون للإدلاء بأصواتهم بكثافة، أما في مدرسة ابرهيم مهنا المهنا في منطقة الفردوس فقد بلغ الرجال الذين ادلوا باصواتهم 4390 صوتا من اصل 9141 في جميع اللجان، أما في مدرسة العبدلية في ضاحية عبدالله المبارك للاناث فقد تجاوزت نسبة عدد اصوات الناخبات 52% حتى نهاية عصر يوم أمس وسط اقبال الناخبات على التصويت.

وفي مدرسة المقداد بن الأسود المتوسطة للبنين في منطقة الجهراء تخطت نسبة حضور الناخبات نسبة الـ 35% فقد بلغ عدد الاصوات في اللجان 398 صوتاً تم الادلاء به، وبلغ عدد الناخبات الذين ادلوا باصواتهن في مدرسة بشيرة بنت النعمان في منطقة الواحة نحو 5 الاف صوت من أصل 11410 أصوات. وفي مدرسة الوليد بن عبد الملك فقد بلغ عدد أصوات الناخبات 3800 صوت من أصل 10409 أصوات، فيما بلغ عدد الذي ادلوا باصواتهم من الرجال في مدرسة الواحة الابتدائية 4 آلاف من أصل 10550 ناخبا. أما في الفترة الصباحية فقد بلغ عدد المقترعين في مدرسة صالح الرويح بمنطقة العارضية 2460 من أصل 9206 حتى الساعة 12 ظهرا بنسبة 26 %، وبلغ عدد الناخبين الذين ادلوا باصواتهم في مدرسة ثانوية سعد العبدالله 4862 ناخب من اصل 16350 ناخباً.

