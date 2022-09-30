وطن النهار

قام محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر العبدالله بجولة ميدانية تفقد خلالها عددا من اللجان الانتخابية التابعة للمحافظة، للاطلاع على سير العملية الانتخابية لمجلس الأمة 2022 وتقدم المحافظ في تصريح صحافي بتهنئة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين بالعرس الديموقراطي، مؤكداً أن المشاركة في العملية الانتخابية والتصويت واجب وطني يأتي استكمالا لمسيرة الديموقراطية الكويتية التي تعد نموذجا يحتذى.

وطالب جميع الناخبين بضرورة التعاون مع القائمين على العملية الانتخابية، لتسهيل آلية الانتخاب وابراز الجانب الديموقراطي لدى الكويت.

وأثنى المحافظ على الجهود الوطنية المبذولة من جميع الوزارات والجهات الحكومية والخاصة المعنية في الدولة لنجاح سير العملية الانتخابية وتهيئة الأجواء المناسبة لتمكين الناخبين من أداء واجبهم الوطني، ذلك الأمر الذي يعكس الوجه الحضاري لكويتنا الحبيبة.

وأعرب في نهاية جولته عن تمنياته بالتوفيق والنجاح في هذا العرس الديموقراطي لما فيه الخير والصلاح لخدمة الكويت وأهلها الأوفياء.

