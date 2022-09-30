وطن النهار

ما بين مشاعر فرحة المشاركة في العرس الديموقراطي وروح الفزعة الوطنية الجادة في التغيير نحو الافضل وتحقيق الاصلاح المأمول، لبى ناخبو وناخبات الدائرة الخامسة، النداء وشاركوا بفاعلية في انتخابات مجلس الامة 2022 لانتخاب من سيمثلهم في المجلس المقبل، حيث شكلو صفوفا بدءا من كبار السن منذ الساعات الاولى بعد فتح باب الاقتراع سلسلة متواصلة حتى منتصف النهار حيث انقطع الازدحام فترة ثم عاد بشكل مضاعف بعد الساعة الرابعة عصرا وحتى اغلاق الأبوب.

وترجم الناخبون النداء بالإقبال في مختلف المناطق التابعة للدائرة الخامسة والبالغ عددها 26 منطقة وفيها المدن الجديدة ضاحية صباح الاحمد وابوفطيرة والفنيطيس والمسايل، حيث رصدت النهار نسبة مشاركة تقريبية بلغت 21% حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا بمشاركة تصويت تجاوزت 54 ألف مشارك، بينما ارتفعت النسبة إلى الضعف في الساعة الرابعة، وتجاوزت 55% حينما اقتربت من الساعة الخامسة، وذلك بعد مشاركة حقيقية للناخبين البالغ عددهم نحو 258 ألف مواطن ومواطنة يحق لهم التصويت والذين وزعوا على 239 لجنة موزعة على 34 مدرسة.

وبدأ العرس الديموقراطي في الخامسة مبكرا بالإقبال الكثيف من النساء والرجال، حيث تواجد كبار السن أمام مقار الاقتراع قبل فتح أبواب اللجان ليتفادوا الازدحام ويتمكنوا من الادلاء بأصواتهم بأريحية بمساعدة رجال الداخلية، في حين شهد اليوم الانتخابي توافد شبابي لافت بعد صلاة الظهر من الإناث والذكور.

فتح الأبواب

في هذا السياق، أكد رئيس اللجنة الاصلية (1) في مدرسة ابن ماجد المستشار فيصل العسكري، أن اقبال الناخبين على صناديق الاقتراح كان جيدا منذ بداية فتح الابواب، موضحا أن المواطنين من كبار السن حرصوا على التواجد امام اللجان، مشيرا إلى أنهم ادلوا بأصواتهم في اجواء مريحة ومنظمة. وقال العسكري: ان العملية الانتخابية سارت بيسر وسلاسة، حيث قام رجال الامن بعملية تنظيم دخول وخروج المواطنين، منوها إلى أن الاقبال كان كبيرا بما يؤكد حرص المشاركين ممن يحق لهم التصويت على تلبية النداء السامي، مبينا أن عدد الذين صوتوا حتى الساعة الواحدة ظهرا في اللجنة رقم 1 أصلية رجال 460 من أصل 922 ناخبا مسجلا في هذه اللجنة. من ناحيته، أكد المستشار د. عبيد العجمي، أن عدد الناخبات اللاتي صوتن في اللجنة الاصلية في روضة بن حيان بلغ 1350 ناخبة من اصل 2791 ناخبة مسجلة، بينما أكد رئيس اللجنة الاصلية في ضاحية جابر العلي رجال المستشار محمد الرشيدي، ان نسبة التصويت حتى الساعة الخامسة عصرا في لجنة رقم 172 تجاوزت 53%، مشيرا إلى ان حتى هذا الوقت صوتوا ما يقارب 265 ناخبا من أصل 511 ناخبا. وكان رئيس اللجنة رقم 192 عبدالله خالد الجابر في مدرسة المعري المتوسطة، قد أكد ان عدد الحضور الذين أدلوا أصواتهم في هذه اللجنة حتى الساعة الواحدة ظهراء بلغ 405 ناخبين من أصل 1035 ناخبا، في حين أكد القاضي يوسف السلمان أن عدد الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم حتى هذا الوقت بلغ 508 ناخبين من أصل 1171 ناخبا مسجلا في اللجنة رقم 191.

