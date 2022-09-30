وطن النهار

سجل الشعب الكويتي كلمته الاستثنائية بانطلاقة استثنائية لانتخابات تصحيح المسار (أمة 2022)، حيث شهدت الدائرة الثانية حضورا عالياً نسبيا في جميع المناطق التي تبلغ عددها 17 منطقة، يتنافس من خلالها 48 مرشحا ومرشحة للحصول على أصوات 90478 ناخبا وناخبة.

وفي أجواء يغلب عليها الحماس والشغف كان الحضور في منطقة ضاحية عبدالله السالم متفاوتا في الساعات الأولى من خلال مراكز الاقتراع الممثلة في مدرسة معن بن زائدة المتوسطة بنين وثانوية يوسف بن عيسى للبنين، إذ كان لكبار السن حضور لافت ولم يواجهوا أي صعوبة في الإدلاء بأصواتهم، بينما ساد الهدوء مراكز الدائرة عند الظهيرة. وشهدت مدرسة معن بن زائدة، التي تضم 3513 ناخبا، من خلال أربع لجان، أجواء تنظيمة سلسة وسط توافد عدد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم ترافقها إجراءات تنظيمة من قبل الوزارة.

وقال رئيس اللجنة الأصلية في مدرسة معن بن زائدة - ضاحية عبدالله السالم المستشار عويد ساري أصلية رقم 1 إن العملية سلسة ولا توجد مخالفات أو شكاوى تذكر، لافتا إلى أن الجميع متعاون ومتفهم للعملية الانتخابية.

وأشار إلى أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم 360 من إجمالي 795 مقترعا، حتى الساعة الثالثة و42، وزاد خلال الساعات القليلة التي سبقت إغلاق الصناديق.

في حين كان الحضور في ثانوية يوسف بن عيسى بنين، حضورا متفاوتا، بين الصباح والمساء وأكد رئيس اللجنة الاصلية 5 المستشار خالد العثمان ان الأمور تسير بهدوء والحضور بسيط نسبيا في الساعات الأولى.

في حين وصلت نسبة التصويت في منطقة الشامية حتى الساعة الخامسة والنصف 43% في مدرستي الشامية المشتركة بنين وثانوية الجزائر بنات، حيث أدلى 1781 ناخبة أصواتهن من أصل 4140 ناخبات.

وقال وكيل المحكمة ورئيس اللجنة الفرعية عبدالله العتال 15 إناث في ثانوية الجزائر انه بفضل الله بدأت العملية الانتخابية سارت وفق المتوقع ونأمل أن تنتهي بكل نجاح في ختام اليوم الانتخابي، مشيرا إلى أن الاقبال من الناخبات لا بأس به.

وشهدت لجنة مدرسة ثانوية عيسي الحمد للبنين في الدائرة الثانية في منطقة القادسية والتي تضم 4 لجان فرعية حالة من الهدوء خلال فترة الظهر، إذ بلغ عدد المقترعين في اللجان الاربعة حتى الساعة الثانية والثلث 1374 ناخبا من أصل 4258 صوتا.

وكانت الأجواء مختلفة ومتصاعدة في منطقة الصليبخات من خلال مدرسة عبدالعزيز العتيقي الابتدائية بنين حيث وصل عدد المقترعين حتى الساعة الثالثة عصرا في فرعية 45 إدلاء 420 ناخبا بأصواتهم من إجمالي المقترعين الذين يبلغ عدد أصواتهم 890.

وقال القاضي سعود الميموني فرعية 45 ان العملية الانتخابية تسير منظمة وبهدوء مع تعاون جميع الناخبين، في حين بلغ عدد المقترعين في أصلية 43 إدلاء 480 ناخبا من أصل 1000 ناخب..

وقد شهدت منطقة جابر الأحمد حضورا كثيفا منذ الساعات الأولى، ووصل عدد الناخبات في أول ساعتين نحو 819 مواطنة أدلت بصوتها في لجنة ثانوية الأصمعي في منطقة جابر الأحمد، كونها استثنائية لمشاركتها للمرة الأولى، حيث بدا سكان المدينة متحفزين للمشاركة بعد حرمان تجاوز عشرة أعوام من المشاركة في الانتخابات.

أما في منطقة المنصورية فقدكان الإقبال مناسبا مع العملية الانتخابية صباحا حيث أدلى 50 ناخبا حتى الساعة التاسعة صباحا من أصل 767 ناخبا.

وشهدت منطقة النزهة تصويت 250 ناخباً أدلوا بأصواتهم قبل الظهيرة من أصل 931 مقيداً في اللجنة.

وتوقع المستشار ناصر الجاسم رئيس اللجنة الأصلية في مدرسة العصماء بنت الحارث أصلية 37 ذكور أن تصل نسبة التصويت في اللجان كافة 85 % مع إغلاق الصناديق.

أما منطقة الفيحاء فقد شهدت ارتفاع نسبة التصويت إلى 79 % في لجنة عمرة بنت حزم الابتدائية بنات من خلال أربع لجان، حيث أدلت مايقارب ‏‏3383 ناخبة بأصواتهن من أصل 4278 مقيدة في اللجنة.

‏يذكر أن نسبة المشاركة الإنتخابية في مراكز الاقتراع في لجان منطقة جابر الأحمد مايقارب 85 % حتى فترة العصر في مدرستي أم معقل الأسدية للبنات وثانوية الأصمعي للبنين، في حين وصلت لجان الصليبيخات والدوحة والقيروان وغرناطة والنهضة وشمال غرب الصليبيخات تصويت نحو 7245 مواطناً ومواطنة من أصل 45153 أدلوا بأصواتهم حتى الساعة الحادية عشرة صباحا.

