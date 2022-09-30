الاخيرة

شهد العرس الديموقراطي لانتخابات «أمة 2022» مظاهر متعددة للفرحة والشعور بالانتماء إلى الوطن العزيز برفع رايته تعبيرا عن حبه. ولأن لكل مناسبة طابعها ورونقها الخاص فقد امتزجت الأجواء الديموقراطية مع السعادة، ورفعت الجنسية الكويتية تأكيدا عن الفخر والاعتزاز ببلد يكفل دستوره حرية التعبير عن الرأي وحق اختيار الشعب لمن يمثله في مجلس الأمة المقبل.

وبهذه المناسبة الاستثنائية اجتمعت طوائف المجتمع كافة على حب الكويت بالمشاركة الايجابية في هذا العرس بعيدا عن الطائفية والقبلية بروح رياضية متفائلة عززت القيم الوطنية المسؤولة.

