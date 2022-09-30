وطن النهار

قال رئيس مجلس إدارة جمعية النزاهة الوطنية الكويتية محمد العتيبي إن انتخابات (أمة 2022) مختلفة عن الانتخابات السابقة نظرا لوجود مؤشرات لتصحيح المسار فيها بعد ما جاء في خطاب سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

وأضاف العتيبي في تصريح لـ (كونا) أمس الخميس أن تصحيح المسار ترجم على أرض الواقع بخطوات نزيهة في العملية الانتخابية عبر التصويت وفق عنوان السكن المسجل بالبطاقة المدنية ومحاربة جرائم الانتخابات سواء «انتخابات فرعية كالتشاوريات أو شراء الأصوات».

