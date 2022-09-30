وطن النهار

أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد أمس الخميس تسخير كل الإمكانات وتذليل جميع الصعوبات أمام الناخبين والناخبات للادلاء بأصواتهم في انتخابات «أمة 2022» بكل سهولة ويسر.

جاء ذلك في بيان صحافي للادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بـ«الداخلية» عقب جولة تفقدية للشيخ طلال الخالد رافقه فيها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة د. محمد الفارس ووكيل «الداخلية» الفريق أنور البرجس وعدد من القيادات الأمنية على عدد من اللجان الرئيسة والفرعية.

وشدد الخالد على ضرورة مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومنحهم الأولوية في الادلاء بأصواتهم والتعامل الحضاري لرجال الشرطة مع الناخبين حتى يخرج العرس الديموقراطي في أبهى صورة.

وتفقد الخالد خلال الجولة الإجراءات الأمنية والفنية واللوجستية لوزارة الداخلية والجهات المشاركة في تأمين وتنظيم الانتخابات وآلية دخول وخروج الناخبين والتسهيلات المقدمة لتمكين الناخبين من أداء واجبهم الوطني بيسر.

وفي ضوء حرص حكومي على إنجاح تنظيم انتخابات (أمة 2022) بدأ جولته التفقدية على الدوائر الانتخابية الخمس انطلاقا من محافظة الجهراء في الدائرة الرابعة لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وتعكس هذه الجولة التي رافقه بها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس ومجموعة من قياديي وزارة الداخلية اهتمام القيادة السياسية بالعرس الديموقراطي الكويتي وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين أثناء عملية الاقتراع.

