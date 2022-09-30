وطن النهار

قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الجلاوي: ان العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي وكل الاجراءات التي تم اتخاذها اتت بنتائجها المرجوة، مؤكدا الحرص على معالجة اي قصور قد ينتج خلال فترة الانتخابات متوقعا ان تكون نسب المشاركة في الاقتراع قياسية.

جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» امس الخميس خلال جولة الوزير الجلاوي التفقدية على الدوائر الخمس الانتخابية في انتخابات مجلس الامة (امة 2022) في مدرسة الشدادية المتوسطة بنين في منطقة عبدالله المبارك بالدائرة الرابعة ومدرسة ابن زهير الأندلسي في الدائرة الخامسة بمنطقة العدان.

وأضاف الجلاوي أنه بعد صدور مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة بدأت وزارة العدل في التجهيز والاستعداد لهذا العرس الديموقراطي، مبينا أن العمل التنظيمي جارٍ على قدم وساق حتى الانتهاء من عملية الاقتراع.

واشار الى ان تطبيق (سهل) ساهم في تسهيل الإجراءات على الناخبين في معرفة قيدهم الانتخابي وسهولة الوصول إلى اللجان الانتخابية.

وذكر أن عدد الناخبين ارتفع بعد تعديل النظام الانتخابي في (مرسوم البطاقة المدنية)، مبينا أن حضور الناخبين كثيف لاختيار ممثليهم في انتخابات مجلس الامة (أمة 2022). وأوضح أن لجنة مدرسة الشدادية المتوسطة للبنين تعتبر ثالث أكبر لجنة في الدائرة الرابعة من حيث عدد الناخبين الذين يبلغ عددهم نحو 11 الف ناخب، مبينا أن العملية منظمة لتسهيل الإجراءات على الناخبين الذين توافدوا منذ الساعات الأولى للادلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم. وأشار إلى أن الجهات المنظمة في المدارس ساهمت في تحقيق وإنجاح هذا العرس الديموقراطي تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

