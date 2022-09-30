وطن النهار

أكد وزير الصحة د. خالد السعيد أمس الخميس أن استعدادات الوزارة «ممتازة» لمواكبة العرس الديموقراطي لانتخابات (أمة 2022) وضمان سير العملية الانتخابية بكل يسر. وقال السعيد في تصريح لـ (كونا) عقب اجتماع موسع في الغرفة المركزية لإدارة الأزمات في مركز خدمات الاسعاف الجوي بمنطقة الصباح الصحية إن الوزارة جهزت 123 عيادة بالمعدات والأطقم الطبية إضافة إلى تواجد سيارات الاسعاف في جميع الدوائر الانتخابية.

وأضاف أنه اطلع على كل ما يحدث في جميع مستشفيات الكويت وجهوزيتها لأي عارض، لافتا إلى أن الاجتماع شهد سياسة تشغيل غرفة العمليات بالوزارة واستعراض بنود الخطة التشغيلية.

وكان وزير الصحة د. خالد السعيد قد قام اليوم بجولة تفقدية على عدد من لجان الاقتراع للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.

