وطن النهار

لكل مناسبة طابعها ورونقها الخاص وفي العرس الديموقراطي لانتخابات (أمة 2022) تعددت مظاهر الفرحة وتعزز الشعور بالانتماء إلى الوطن العزيز برفع رايته تعبيرا عن حبه. ووسط أجواء ديموقراطية تجلت السعادة فيها ورفعت الجنسية الكويتية تأكيدا على الفخر والاعتزاز ببلد يكفل دستوره حرية التعبير عن الرأي وحق اختيار الشعب لمن يمثله في مجلس الأمة المقبل. وبهذه المناسبة الاستثنائية اجتمعت طوائف المجتمع كافة على حب الكويت بالمشاركة الايجابية في هذا العرس بعيدا عن الطائفية والقبلية بروح رياضية متفائلة عززت القيم الوطنية المسؤولة.

