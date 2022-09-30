وطن النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من أخيه عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم مؤكدا فيها على تعزيز وتطوير العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية وبدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الكويت.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية جوابية للملك عبدالله ضمنها سموه بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء، مشيدا سموه بأواصر العلاقات التاريخية والأخوية الحميمة التي تجمع الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة سائلا سموه المولى تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية ويحقق للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة له.

