الأولى

رد الشعب الكويتي التحية لتوجيهات القيادة السياسية الصادرة من «الخطاب التاريخي» لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حيث حملت نتائج انتخابات مجلس الأمة 2022 والتي عقدت أمس خطوات تنفيذية نحو «تصحيح المسار».

وشهدت النتائج نسبة تغيير عن المجلس السابق بلغت 54 في المئة إذ خسر 20 نائباً سابقاً مقاعدهم، فيما اعتذر عن عدم خوض الانتخابات 7 نواب سابقين. ونال 17 وجهاً جديداً عضوية البرلمان للمرأة الأولى، فيما حافظ 23 نائباً كانوا في مجلس 2020 على مقاعدهم.

وحصل النائب أحمد السعدون على رقم تاريخي في الانتخابات التي أجريت بالصوت الواحد فيما لو تم استثناء الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة الأخيرة، حيث حصل السعدون على (12246 صوتاً)، في رسالة واضحة عن وجود رغبة شعبية لوصوله إلى سدة رئاسة المجلس.

ونجح في الدائرة الأولى كل من: عبدالله المضف، حسن جوهر، اسامة الزيد، احمد لاري، عيسى الكندري، عادل الدمخي، اسامة الشاهين، صالح عاشور، حمد المدلج، خالد العميرة.

ونجح في الدائرة الثانية كل من: بدر الملا، محمد المطير، حامد البذالي، شعيب شعبان، خليل الصالح، فلاح الهاجري، حمد المطر عالية الخالد، عبدالوهاب العيسى، عبدالله الانبعي.

ونجح في الدائرة الثالثة كل من: أحمد السعدون، مهلهل المضف، عبدالكريم الكندري، مهند الساير، عبدالعزيز الصقعبي، جنان بوشهري، عمار العجمي، حمد العبيد، فارس العتيبي، خليل أبل.

ونجح في الدائرة الرابعة شعيب المويزري، مبارك الطشة، محمد هايف، مبارك الحجرف، ثامر السويط، سعد الخنفور، مرزوق الخليفة، عبيد الوسمي، عبدالله فهاد ويوسف البذالي.

ونجح في الدائرة الخامسة حمدان العازمي سعود العصفور، خالد المونس، صيفي الصيفي، هاني شمس، محمد الحويلة، محمد المهان، ماجد المطيري، مرزوق الحبيبن، وفيصل الكندري.

وشهدت الانتخابات حدثاً غير مسبوق وظاهرة تاريخية، حيث نجح في الوصول إلى كرسي البرلمان نائبان ترشحا وهما في السجن، على أثر قضايا بشأن الانتخابات الفرعية، إذ فاز حامد محري البذالي في الدائرة الثانية، ومرزوق الخليفة من الدائرة الرابعة، وسط تساؤلات عن إمكانية مشاركتهما في جلسة الافتتاح وأداء القسم النيابي.

كما شهدت الانتخابات عودة المرأة إلى البرلمان بكرسيين بعد نجاح مرشحة الدائرة الثانية عالية الخالد ومرشحة الدائرة الثالثة جنان بوشهري، بعد أن فقدت المرأة حضورها في المجلس السابق.

«حدس»... حافظت على مقاعدها

حافظت الحركة الاسلامية الدستورية «حدس» على مقاعدها الثلاثة التي كانت موجودة في مجلس 2020 بنجاح كل من أسامة الشاهين، عبدالعزيز الصقعبي وحمد المطر.

«حشد».. لم ينجح أحد

لم يتمكن أحد من المرشحين الذي أعلنت كتلة العمل الشعبي «حشد» دعمهم في الانتخابات من النجاح، وهم: باسل البحراني، متعب الرثعان، ومحمد الدوسري.

النواب الشيعة.. 9

حسن جوهر، اسامة الزيد، احمد لاري، صالح عاشور، شعيب شعبان، خليل الصالح، جنان بوشهري، خليل أبل، هاني شمس.

كتلة الـ 5.. كاملة العدد

حققت «كتلة الخمسة» التي نشأت في مجلس 2020 نجاحا كامل العدد في انتخابات 2022، حيث نجح كل من حسن جوهر، عبدالله المضف، مهلهل المضف، بدر الملا ومهند الساير.

نجاح ثلاثي.. لـ «التآلف الإسلامي»

في أول ظهور له على الساحة الانتخابية، حقق التآلف الإسلامي الوطني النجاح لثلاثة من مرشحيه من أصل 4، وهم: أحمد لاري، وخليل أبل وهاني شمس، فيما لم يتمكن مبارك النجادة من النجاح.

العائدون من مجلس 2020

حسن جوهر، عبدالله المضف، عيسى الكندري، أسامة الشاهين، بدر الملا، محمد المطير، خليل الصالح، حمد المطر، عبدالكريم الكندري، مهلهل المضف، عبدالعزيز الصقعبي، مهند الساير، فارس العتيبي، شعيب المويزري، مبارك الحجرف، سعد الخنفور، ثامر السويط، مرزوق الخليفة، عبيد الوسمي، حمدان العازمي، خالد المونس، صيفي الصيفي، ومحمد الحويلة.

وجوه جديدة

حمد المدلج، أسامة الزيد، خالد الطمار العميرة، شعيب علي شعبان، حامد البذالي، فلاح ضاحي الهاجري، عمار العجمي، حمد العبيد، جنان بوشهري، مبارك الطشة، يوسف البذالي، سعود العصفور، هاني شمس، محمد حسين المهان، عالية الخالد، عبدالله الانبعي، وعبدالوهاب العيسى.

نواب سابقون خاضوا وغادروا

أحمد الشحومي، حمد روح الدين، يوسف الغريب، علي القطان، خالد عايد، بدر الحميدي، حمد سيف الهرشاني، أحمد الحمد، أسامة المناور، هشام الصالح، مبارك العرو، سعدون حماد، فايز الجمهور، مساعد العارضي، محمد الراجحي، فرز الديحاني، مبارك بن خجمة، حمود مبرك، صالح الشلاحي، وأحمد مطيع.

نواب سابقون عادوا

أحمد السعدون، عادل الدمخي، محمد هايف، صالح عاشور، فيصل الكندري، ماجد مساعد المطيري، خليل أبل، أحمد لاري، مرزوق الحبيني، وعبدالله فهاد.