آراء

يقال «إنّ 70% من التجارب الفاشلة في رحلة التحول الرقمي سببها مقاومة العاملين وامتناعهم عن استخدام النموذج الجديد المتطور»، تذكرت هذه المعلومة وأنا واقف مقابل مكتب موظف في إحدى الوزارات لمتابعة معاملتي وهو ينظر إلى شاشة الكمبيوتر قال «معلوماتك ما وصلت للسيستم»، كان ردي بأني منذ أيام راجعت الإدارة المسؤولة عن هذه المعلومات وأكدوا لي بأنهم قبل شهر تم وضع جميع المعلوماتي بالنظام، رد هذا الموظف بكل برود «يمكن المعلومات بالطريق» ابتسمت لأن المعلومات لو حُملت على سلحفاة فمن المؤكد أنها ستأخذ أقل من شهر للوصول، ثم قال وكأنه يريد أن يعطيني درسا بالنظام الإلكتروني الذي أمامه بالشاشة «حتى إن وصلت المعلومات تحتاج عشرين يوما كي تستلم معاملتك من السيستم»، طبعا ابتسمت تقديرا لتلك المعلومة ورجعت إلى مكتبي وأنا أفكر كيف لهؤلاء العاملين في هذه الدوائر الرسمية لا يحملون حس المسؤولية ولا يقدرون عامل الوقت المهم عند أصحاب الأعمال. أكبر الأخطاء في التحول الرقمي أن نفكر فقط في إضافة التكنولوجيا في أعمالنا وننسى تطوير فريق العمل وصناعة البيئة التي تضمن قيادة هذه الأنظمة على أيادي موظفين قادرين على تغيير منهج الأعمال ليصبح أفضل جودة وسرعة في الإنجاز، موظفين تدعوهم البيئة للوصول إلى الهدف الأساسي من الحكومة الاكترونيه وهو رضا المراجعين وتسهيل معاملاتهم من ناحية ومن ناحية أخرى مساندة القيادة في القرار. نأخذ نفسا عميقا… ولأنني محترف في هذا المجال فأنا أتحدى الجهاز الذي يخطط لصناعة رحلة التحوّل الرقمي على مستوى البلد وتحديدا الحكومة الإلكترونية، أتحداهم في كفاءة الاستراتيجية المتكاملة والتي تضمن التوافق بين عناصر مهمة وأهمها صناعة الفريق القادر على قيادة تطبيق الحكومة الإلكترونية بنجاح، أتحداهم في جودة المعلومات المساهمة في دعم القرار، أتحداهم في وضوح أسلوب تطوير فريق العمل وكيفية تهيئة البيئة المتوافقة مع هذه الرحلة، أتحداهم في إنشاء منظومة متقدمة متكاملة لصناعة التكامل من خلالها تخدم كلا من المراجعين والموظفين والقياديين. وصدقوني سأكون في قمة السعادة إن واجهني أحد المسؤولين وأثبت لي أنني خسرت التحدي.

