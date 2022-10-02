السعودية بين اليوم الوطني والدور الأممي

آراء

ها هي التهديدات بحرب نووية عالمية، وتلك هي المحاولات الروسية الأميركية لوقف الحملات الإعلامية المرتبطة بطائرتي القيامة، بعدد الضحايا الذين سيلقون حتفهم في أول دقيقة من الحرب «91 مليونًا» في تقدير أولي.

وها هي المملكة العربية السعودية وهي تتجاوز انشغالها باحتفالات عيدها الوطني المجيد لتفك اشتباك الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، تمامًا مثلما هو دورها الدولي في رأب الشقاق بين أعضاء «أوبِك +» بل بين أعضاء الـ «أوبِك» أنفسهم، من مع من؟ ومن ضد من؟

كيف تُدير روسيا حروب الطاقة من داخل المنظمة، وكيف ترد الولايات المتحدة الأميركية من خارجها؟ ما هو السبيل لكي نكون رقمًا في المعادلة الدولية حيث الخراب لن يستثني أحدًا، وحيث المحاولة رقم 1، والأخرى رقم 2 التي قامت بها الشقيقة الكبرى السعودية على صعيدي الأسرى وأسعار الطاقة قد حققتا نجاحًا باهرًا، وحيث التضخم الذي اشتعل وأسعار النفط التي ارتبكت، وأسواق المال التي غيرت مساراتها ومواقعها القديمة وفي طليعتها الجنيه الاسترليني الذي اقترب سعر صرفه وللمرة الأولى في التاريخ إلى ما يعادل الدولار الواحد، و.. حيث أدوات السياستين المالية والنقدية اللتين دخلتا في قلب النيران الصديقة، وقلبت الموازين رأسًا على عقب، كل ذلك يجعل من الدور الأممي للسعودية الكبرى مساهمًا استراتيجيًا في كل ما يحدث بالمعمورة.

وها نحن اليوم نقف أمام مفترقات طرق عدة أخطرها ما يمكن أن يهدد السلام والأمن الدوليين، وأهمها ما يمكن أن يدفعنا إلى الالتفاف حول بعضنا البعض، والاقتداء بمآثر بعضنا البعض، والوقوف جنبًا إلى جنب مع بعضنا البعض.

لن أقول أن الوقت قد حان لنضع أيدينا في أيادي بعضنا البعض حيث أن ذلك قد كان ضروريًا منذ مطلع الألفية وما قبلها، لكننا لم نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام رغم مجلس التعاون الخليجي، رغم المصالح المشتركة والنوايا الطيبة والعوامل المحفزة، لم نكن على قلب رجل واحد، ولم تكن أسواقنا المشتركة مشتركة، ولا عملتنا الموحدة موحدة، ولا جوازات سفرنا جوازًا واحدًا، ولا مصرفنا المركزي مصرفًا واحدًا، ولا حوافزنا وشهادات منشأنا وحيدة موحدة، ولا شيء من هذا القبيل أو ذاك، قلناها منذ مطلع الألفية وقبلها، وكان لزامًا علينا أن نبدأ منذ المهد من مجلس التعاون على الأقل مع ثمانينيات القرن الماضي، لكن قدر الله وما شاء فعل وانتظرنا أكثر من أربعة عقود، ووجدنا أنفسنا في سلال الأزمات الطاحنة محشورين رغمًا عن أنوفنا.

حروب بعيدة، وأخرى قريبة، تهديدات على الحدود، ودول شقيقة تعيش الهلاك بأشرس معانيه، دول أخرى تحاول في الإقليم، تتحرك على مرمى حجر من أزمات أخرى وشيكة، ومخاطر مؤكدة محدقة، لكن التحرك مازال دون المستوى، بعض الدول الإقليمية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية تتحرك منفردة وتنجح، تتشاور مع الأشقاء والأصدقاء وتنجح، وتبذل قصارى جهدها الدبلوماسي نحو القاصي والداني وتنجح.

إذًا لا مفر من الالتفاف حول بعضنا البعض، من الاستعانة بالدول التي لها كلمة في الإقليم، بالأدوار التاريخية التي يمكن أن تلعبها الأمة كي تتقي حربًا ممتدًا وشيكة، أو خطرًا داهمًا على مرمى البصر، أو هلاكًا عالميًا من جراء حروب ليس لنا فيها ناقة ولا جمل.

لابد وأن نكون رقمًا في معادلة، إقليمية كانت أم دولية، فعلاً مؤثرًا في القلب من المعضلة، وليس أثرًا بعد عين في المنظومتين الإقليمية أو الدولية، عملاً قارئًا لما يحاك ضدنا وما يحدث خارج الإقليم لكن آثاره الاقتصادية وأزماته المتلاحقة، وغزواته الساحقة، لابد وأن نكون مستعدين تمامًا لها.

لا يمكن أن تتحرك أوروبا كمجموعة واحدة إزاء التضخم والهلاك الاقتصادي، ونحن نتحرك كذئاب منفردة لا سمح الله، أو كشظايا متناثرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو كأمنيات متقاطرة والآخرون يقودون إقليمنا نحو مصالحهم ولنذهب جميعًا إلى الجحيم.

لقد آن الأوان بأن نعود مجددًا وبسرعة إلى آلية الطوارئ الفاعلة، إلى شد الحزام على البطون، وإلى البحث عن بدائل للتنويع الاقتصادي، وإلى التعاون الإقليمي أو الخليجي وهذا أضعف الإيمان، لابد مثلاً أن نعيد ترتيب أوراق أسعار الصرف لدينا، وأن نتواصل مع موازناتنا العامة برؤى محددة تتجاوز ما هو مُعد سلفًا نحو 2030 واستخدام كل ما هو طارئ من أجل الوصول إلى الهدف المنشود بأقل خسائر ممكنة وأقل تضحيات، لابد إذًا من أن يكون التعاون الخليجي على أقل تقدير هو الملاذ الآمن من كل تضخم، والوطن الرشيد من كل سوء، والملجأ المضمون من كل خطر.

