نسبية الأشياء

آراء

مرحباً بك عزيزي القارىء، اليوم سأقدم لك درساً قصيراً أتمنى أن ينال اعجابك، فلا أريد منك سوى التمعن بما ستقرأ، استمتع !

عندما تحين اللحظة بأن ترزق بمولود قادم، فأول ما يخطر ببالك هو جنس الطفل أكان ذكراً أم أنثى، فتبرز لوهلة الصورة النمطية لألوان الجندر، فإن كان ولدا فنشتري له الأزرق وإذا كانت بنتاً فسيكون من نصيبها الوردي، ولكن مَنْ حدد ذلك؟ لماذا الوردي يخصص غالباً للأنثى والأزرق للولد؟ على الرغم من أنه في عام 1918 م كانت شركات الملابس تحدد اللون الأزرق للمواليد الإناث والوردي للمواليد الذكور، فمع تصادم التاريخ والمفاهيم في تحديد ألوان لباس المولود نشاهد اختلافاً بثقافة الملبس مثلاً، ففي اسكتلندا يلبس الرجال هناك التنانير كزي تقليدي ويسمى بالـ«كيلت» بينما إذا ذهبنا إلى تركيا مثلاً وشاهدنا رجلاً يلبس التنورة فيتم النظر إليه باستغراب وسط ضحكات السخرية والاستهزاء، وإذا نظرنا إلى الطيور مثلاً فإن طائر البومة يعتبر في الثقافة العربية فال شؤم بينما اعتبر الاميركيون الاصليون طائر البومة رمز للحكمة والبصيرة.

إن تعدد نظرتنا كبشر للأشياء التي ذكرتها على سبيل المثال وليس الحصر من لون ولباس ورمزية للطير ما هي إلا نقطة في بحر مبدأ الاختلاف، فالشيء لم يتغير بل ما تغير هو نظرتنا لهذا الشيء على حسب الزمكان، فكم من لون ولباس وفكرة ومعتقد وسلوك وعادة ورأي سياسي يختلف منظورها فيما بين الشعوب بل في المجتمع الواحد والعائلة الواحدة والبيت الواحد؟ فما هو مقبول عندك ليس شرطاً أن يكون مقبولاً عند غيرك، وما تراه خطأ فغيرك يراه صحيحاً، وما تراه عيباً وخارجاً عما ورثته من معتقدات تشربتها من ثقافتك يراه غيرك مسموح في بيته وأمر طبيعي، فالإقرار بنسبية الأشياء وعدم وضعها في خانة المطلق هو أول خطوات السلام الداخلي الذي نحتاجه بعيداً عن التشنج والتعصب والتطرف الذي لم يجعلنا إلا أكثر انقساماً وتقوقعاً وتخلفاً، فتعايش مع غيرك، والسلام.

