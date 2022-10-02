الكلمة أمانة

آراء

وها قد دق ناقوس النهاية وأصبح ما كان يدلى من اختيارات في قاعات الاقتراع الى أصوات تجتمع في حنجرة واحدة نطقت بلسان الشعب تحت قبة عبد الله السالم.

ويبقى السؤال هل التيارات السياسية المتعددة ستجتمع لتحقيق الهدف الأساسي وهو الوحدة الوطنية نحو النهوض برغبات الشعب الملحة للإصلاح والتنمية والتطوير؟

كما قال الشيخ جابر الأحمد الصباح -رحمة الله عليه-،:«إن الكويت هي الوجود الثابت ونحن الوجود العابر». عندما تتوحد الغايات وتطغى مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وتتكاتف الأيادي للمضي سعياً باتجاه واحد لتوثيق كل كلمة ارتسمت في عقل الناخب وظلت تنتظر لتدخل حيز التنفيذ.

لقد آن الأوان لأعضائنا الكرام لتكون للكلمة أمانة، فأنتم محاسبون من الخالق الأمين ومن أبناء هذا الشعب المعطاء الذين سعوا لإيصال آمالهم من خلالكم فحفظوا الأمانات فكل منكم مؤتمن على ما أدلى به أثناء حملته الانتخابية ونحن عليكم رقباء.

وهنا تأتي البدايات للبدء بمسارات التصحيح والعمل على قدمٍ وساق واعطاء جميع الأولويات لعلاج الخلل وتفعيل خاصية التنمية بكل اتجاهاتها نحو التعليم، الصحة، التركيبة السكانية، القضايا الاسكانية والنظر بالقضايا الأمنية والأمن الاقتصادي كذلك الازدواجية والقضاء على الفساد بكل أنحائه، فنحن بانتظار السقيا لإحياء جذور الأمل وبناء أساسات جديدة ممتدة تقوى بسواعدكم وتفي بنذوركم وقسمكم.

إضاءة: « لم تكن العبرة يومًا فيمن يصل أولاً، بل من يؤمن بواجبه بدرجة العمق والسعي لصنع الأثر، للشعب حقوق لا تتحمل التعطيل والمماطلة فنحن نؤمن فيمن يمنحنا منطقة الأمان ويدرك أن المسافة بيننا دومًا قابلة للاختلاف إلا في مصلحة الوطن».

