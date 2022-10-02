آراء

«وفقا للصلاحيات الواردة في المرسوم رقم «346 لسنة 2007» يمارس جهاز متابعة الأداء الحكومي دوره في متابعة الجهات الحكومية من خلال تنسيق الجهاز برئاسة معالي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح مع الوزراء ومعاونتهم في متابعة أداء وزاراتهم والجهات الحكومية التابعة لها، في تنفيذ السياسة العامة للدولة وفقا لبرنامج عمل الحكومة، عبر إصدار الجهاز تقارير مفصلة تنقل الصورة الواقعية عن الوضع القائم في الجهات الحكومية لوضعها أمام متخذ القرار، وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو تصويب الأخطاء

وتقويم القصور في الأداء، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة.

وتجدر الإشارة هنا الى مدى أهمية الدور الكبير الذي يلعبه الجهاز في متابعته للأداء الحكومي، لاسيما المشاريع الحكومية ومنها ترأس معالي الشيخ أحمد المشعل للاجتماع المنعقد في شهر مايو 2022 مع

المختصين في الهيئة العامة للطرق والنقل البري، لمتابعة آخر مستجدات مشروع شبكة سكك الحديد، ومشاريع وزارة الأشغال العامة في إنشاء وإنجاز وصيانة الحزمة رقم (2) المباني الخدمية والطرق المؤدية لمبنى الركاب الجديد (II) ومواقف السيارات، ومشروع إنشاء وإنجاز وصيانة وتأثيث مبنى الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بوزارة الداخلية، ومشاريع جامعة الكويت في إنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة محطات الخدمات المركزية (1) و (2) والمباني المتفرقة، ومشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مباني الأنشطة الطلابية والأنشطة الرياضية، ومشروع إنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة أعمال الطرقوالجسور «الحرم الجامعي» زد على ذلك سلسلة الاجتماعات مع مختلف الجهات الحكومية، ومتابعة، الأداء الحكومي ضمن إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها الجهاز بحضور معالي الشيخ أحمد المشعل على رأس الوفد المرافق له لمتابعة آخر المستجدات على مشروع منطقة المطلاع السكنية، حيث جاء في كلمته إشارة تأكيدية في ضرورة الحرص على تحقيق تطلعات المواطنين للحصول على المنازل والخدمات، وكذلك ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عدم تكرار الأخطاء مستقبلاً، كما سبق في مدينة صباح الأحمد السكنية والتي لا تزال فقيرة الخدمات.

الخاتمة..

وعلى ضوء ما تقدم.. ولما لجهاز متابعة الأداء الحكومي من دور كبير ورئيس في نجاح المشاريع الحكومية برئاسة معالي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح، حتى أصبح الجهاز بمثابة العمود الفقري

للخطط التنموية للدولة نحو تحقيق رؤية الكويت 2035، لذا وجبت الضرورة اليوم تكثيف الجهود الرامية الى توعية المواطنين بمستجدات المشاريع الحكومية، وذلك استناداً إلى لغة الأرقام وفق تواريخ بدء المشاريع والمدد الزمنية للانتهاء منها، ونسب الإنجاز وآخر التحديثات عليها، من خلال إعلان التحديثات أولاً فأولا عبر مركز التواصل الحكومي ومواقع التواصل الاجتماعي طبقا للغة العصر في

«مواكبة الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي، ومواكبة لمؤشر ESCWA للجنة الأمم المتحدة» الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، لنضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية، والأخذ بمبادئ المشروع الأساسية لتعزيز مفهوم الحكومة المفتوحة في البلدان العربية (OGP)، والتي تم الإعلان عنها في 20 سبتمبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

