أصل الرسالة

الاخيرة

بعض الناس فهموا رسالة سمو رئيس مجلس الوزراء خطأ عندما أمر المسؤولين بتسهيل وتخليص معاملات المراجعين دون تأخير وعند سماع بعض المراجعين المتواجدين بجانبه أو من خلال شاشات التلفزيون اعتقد البعض لمن عنده معاملة عليه الذهاب رأسا للسيد الوزير أو الوكيل مباشرة دون مراجعة المسؤولين الكبار بالدولة وتعليماته واضحة للتأكد من وجود الموظف بمكتبه وانجاز المعاملة دون وسيط وسرعة انجازها دون استخدام الجملة المعتادة (تعال باكر)، وأراد سموه من هذا التوجيه صحوة الموظفين وتقيدهم بالحضور والانصراف بمدة ساعات العمل الرسمية وكذلك سعة صدر الموظف مع المراجعين عند انجاز معاملاتهم.

وبعدين

الأغلبية الصامتة من أبناء الديرة وكما ذكرنا بمقال سابق ليس من أطباعهم الصوت العالي ولا الاحتجاجات وما شابهها ولا الدخول في امور تجلب لهم المتاعب من أطراف لا تفهم إلا أقبح الكلام وأرذله وسكوت الأغلبية الصامتة ليس خوفا بقدر ما هو الحفاظ على ذكر أسماء عائلاتهم وترددها ببرامج التواصل الاجتماعي داخل الكويت وخارجها ولا يريدون الدخول بمعركة كلامية لا يستفيدون منها إلا الشتائم، ولهذا السبب نجد الكويتيين ليس لديهم استعداد بالمشاركة مع فئة كل همهم أن يكونوا كويتيين بالقوة بعد أن اشتد عودهم، ليس بسبب أعدادهم أو ما يملكونه من وثائق بل من صمت الحكومات المتعاقبة وهي الدولة الأولى بل الوحيدة التي لا تقوى على السيطرة على بعض الدخلاء عليها والكلام ليس موجها لمن يملك إثباتاته للحصول على الجنسية بل لمن ينتمي إلى دول أخرى ويطالب بالجنسية الكويتية كذبا وزوراً، ويأمل أبناء هذا الوطن الغالي من حكومتهم التخلص من هؤلاء البشر سواء بسماحة القانون أو بقوته. أكرر بسماحة القانون أو بقوته.

سلوك مشين

الملاحظ بالفترة الأخيرة وللأسف الشديد انتشار ظاهرة مشينة في مجتمعنا تترجم الانحطاط الأخلاقي الذي انتهجه البعض مع من يجالسهم أو من يتواصلون معهم من خلال الأجهزة الذكية التي تصدر عن هذه الفئة التي فقدت الإيمان والأمانة والخلق الحسن، وينظر كل إنسان يخاف الله أنهم عديمو الذمة والضمير وفاقدو المسؤولية فيما يفعلون من تسجيل مكالمات الأشخاص أو إعادة إرسال الرسالة الصوتية أو فتح المكبر للصوت ليستمع من هم حولهم دون علم المتصل أو المتحدث وهذه الفئة ستفقد الثقة من قِبَلِ معارفهم وعدم التواصل بهم بل سيكونون غير مرحب بهم بالدواوين لفقدهم الأخلاقيات وآدابها التي تربى عليها أبناء الشعب الكويتي الحبيب.

والفقير ليس فقير المال إنما الفقير فقير العلم والأدب، قال تعالى: «ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا» اتقوا الله في أنفسكم.

تأكيدات

? الكويت عبارة عن خزنة بلا مفتاح للكويت والوافد سواء من كبار المسؤولين إلى أصغر العمال لسرقة الملايين إلى غطاء المناهيل ونحن نتفرج بلا عقاب واضح.

? كثير من المسؤولين مناصبهم أكبر منهم والسبب الفيتامين الوحيد الضار الذي لا نستطيع التخلص منه.

? تكررت المطالبة بفتح ملف المزدوجين وموضوع تزوير الجنسية والشهادات المزورة من الكتاب ومن الشعب الكويتي أصحاب الأرض إلا أن الحكومة مازالت غائبة عن المشهد الخطر والمطالبة الشعبية لحمايتها فهل يا ترى لها مصلحة أم الخوف يمنعها؟

أم نقولها لكم:

لقد أسمعت لو نايت حياً

ولكن لا حياة لمن تنادي

? من يشاهد سلبيات الشارع التي لها أول وليس لها آخر يعتقد أن هذا الوطن ليس به وزارات للخدمات والحقيقة الوزارات بها الآلاف المؤلفة من المسؤولين والموظفين وهو ما يجعلنا نتحسر على الكويت وعلى صرف الملايين من الرواتب والمكافات.

? المستغرب والمضحك في آن واحد مشاهدة بعض جمهور الندوات الانتخابية الذي يصفق على خطابات المرشحين التي يتخللها الكذب والشتيمة في بعضها، فهل مثل هذا البعض سيحسن الاختيار لممثليه.

? جميع النقاط المذكورة وغيرها بإذن الله تعالى ستتم معالجتها في العهد الجديد مع مرور الوقت وهذا هو تفاؤلنا.

