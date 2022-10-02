الرجاء... أعتقوهم!

الاخيرة

انتهت الانتخابات وفي غياب الأحزاب وعمليات التنمية السياسية للناخب والتعليم الجيد، تم انتخاب ما هو أقرب لعلبة «ماكنتوش» أي نواب من مختلف المشارب والتوجهات والانتماءات، فالتهنئة القلبية لهم جميعاً، فهم في النهاية اختيار الشعب الكويتي في انتخابات لا يشك أحد في نزاهتها، مع طلب عتْق النواب الأفاضل من قِبَلِ:

***

ناخبيهم، فالنائب له مكانة مميزة بالدولة والمجتمع ولا يجب أن يُقاد من قِبَلِ الناخبين من وزارة إلى وزارة لإنجاز طلبات 90 % منها مخالف للأنظمة والقوانين وتعدٍّ على حقوق مواطنين وموظفين آخرين، يجب أن يتفرَّغ النواب لعملهم الحقيقي أي الرقابة والتشريع، وحفظ كرامتهم هو حفظ لكرامة الوطن والمواطن...

***

مَنْ أحرجوهم وأرغموهم على توقيع الوثيقة الشهيرة الداعية لإغلاق البلد والتحوّل بها لأفغانستان أخرى، وضمنها العبودية والامتثال لأوامر المتشددين عبر الخط الساخن للنواب الموقعين، وهو أمر لم يُعمل بمثله في أي ديموقراطية أخرى عبر التاريخ، فالنائب والمجلس هو «سيد قراراته» وليس إجراء لقرارات تملى عليهم... لذا أعتقوهم!

****

ويجب أن يُعتَق بعض النواب من تأثير الأقطاب والشخصيات التي قد تكون دفعت بعضهم للترشح وسخَّرت أموالها وإعلامها وذبابها ومراكزها لإنجاحهم، فكل ذلك لا يعني العبودية لهم والالتزام بتعليماتهم بعيداً عن مصلحة الأوطان فيصارخون بأمر ويسألون بأمر ويستجوبون بأمر ويطرحون الثقة بأمر، كما أتى في لقاء مع أحد الوزراء السابقين...

***

آخر محطة:

نحن في «كويت الفرصة الأخيرة» فإمّا أن يتفرّغ المجلس المنتخب لعمله الجاد بالتعاون مع الحكومة الجديدة لخلق كويت جديدة غير معتمدة على النفط لأجل أجيالنا القادمة بعيداً عن التأزيم والصراخ والمصالح الشخصية أو فلتلجأ القيادة مدعومة من الشعب إلى الكيّ والخيار الصَّعب... فلم يعد في الوقت متسع..

