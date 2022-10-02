احتفالية ضخمة في سفح الأهرامات لتوقيع شراكة بين «بوخمسين» و«مراسم» التابعة لمجموعة «بن لادن»

مال وأعمال

عقدت شركة مراسم للتطوير العقاري التابعة لمجموعة بن لادن احتفالية ضخمة في سفح الأهرامات بمناسبة مرور25 عاماً، وتوقيع عقد شراكة مع مجموعة بوخمسين القابضة للاستثمارات لتطوير 110 أفدنة مملوكة للمجموعة في مدينة الشيخ زايد.

وبدأ الحفل الذي عقد مساء أمس وشهد حضورا كبيرا من المطورين العقاريين ورئيس مجلس إدارة مجموعة بوخمسين القابضة جواد بوخمسين ، والرئيس التنفيذي للمجموعة عماد جواد بوخمسين، والسفير الكويتي بالقاهرة غانم صقر الغانم، ورئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن وعدد من المطورين العقاريين في مصر وقيادات من وزارة الإسكان المصرية، بعرض فيلم تسجيلي عن مجموعة بن لادن السعودية التي تأسست عام 1931، ونبذة عن أعمالها وإنجازاتها في مصر والسعودية، وتطوير المدن الجديدة في مصر بالإضافة إلى إنشاء وتطوير عدد من المطارات المصرية، وشمل الفيلم التسجيلي إنجازات شركة مراسم للتطوير العقاري في مصر من خلال مشاركتها في برنامج مصرنا الحبيبة لتطوير المطارات من خلال تطوير مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة وإنشاء مبنى ركاب رقم 1 بمطار شرم الشيخ ومبنى ركاب رقم 1 لمطار الغردقة وتطوير مبنى الركاب لمطار النزهة مع إنشاء أول ناقل ركاب APM في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط لتحويل مطار القاهرة لمطار محوري في المنطقة مع إنشاء العديد من الفنادق مثل فندق مريديان المطار وفندق فيرمونت هليوبوليس.

وتلى الفيلم التسجيلي لشركة مراسم، كلمة لرئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن عمر بن لادن، تقدم فيها بالشكر إلى وزارة الإسكان المصرية والشركة الوطنية للطرق بالإضافة إلى السفير الكويتي بالقاهرة وأعضاء السلك الدبلوماسي في الكويت والسعودية، مرحباً برئيس مجلس إدارة مجموعة بوخمسين القابضة جواد بوخمسين ، ورئيس شركة روتانا للفنادق ناصر النويس.

وقال عمر بن لادن: إن شركة مراسم للتطوير العقاري تدير أصولا تتعدى 6 مليارات جنيه بحلول عام 2025 في مصر بالإضافة إلى مشاركتها في برنامج مصرنا الحبيية بإنشاء وتطوير عدد من المطارات المصرية والمدن الجديدة ومشروعات سكنية في مناطق مختلفة.

وعبر عن سعادته بالشراكة مع مجموعة بوخمسين القابضة، لتنفيذ مشروع سكني متكامل جديد على أرض الكنانة مؤكداً أن مجموعة بوخمسين من الكيانات الاقتصادية الضخمة في الكويت والخليج، مضيفاً إن عقد الشراكة سيكون إضافة إلى قطاع العقارات المصري خلال الفترة المقبلة، منوهاً أن مجموعة بن لادن ممثلة في شركة مراسم للتطوير العقاري تسعى لتحقيق رؤية الدولة المصرية بأن تكون مصر «قد الدنيا» دائماً، موجهاً الشكر للجهات الحكومية المصرية والمؤسسات التابعة للقوات المسلحة على القيام بدورهم على أكمل وجه لجذب استثمارات جديدة خلال الفترة الأخيرة.

وتابع خلال كلمته في الحفل أن شركة مراسم للتطوير العقاري تشارك بقوة في مشروع حياة كريمة وتم تطوير 1126 بيت في الصعيد وتم تسليمهم للمواطنين، منوهاً أنه سيتم تطوير 1865 بيت في الصعيد خلال الفترة المقبلة ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وأكد عمر بن لادن أنه مع تراكم الخبرات بالشركات تم التوسع بالمجالات ليتم البدء في عام 2017 في مجال التطوير العقاري بمشروع fifth Square بالقاهرة الجديدة لبناء مجتمع مميز في إنشاءه وخدماته وجودة الحياة التي يقدمها لقاطنيه، وبدء الحياة فعلاً بالمشروع عام 2020 ولاتزال أعمال البناء جارية على مدار الساعة لاستكمال جميع الخدمات من مول تجاري عالمي وفندق ووحدات فندقية خمس نجوم بإدارة عالمية.

وتابع: اليوم نستكمل عامنا الـ25 على أرض مصرنا الحبيبة، ونتمسك بقيمنا من الإخلاص والالتزام والمصداقية التي كانت من أسباب تحقيق النجاحات والانجازات ونسعى أن تكون هذه هي البداية للتوسع في مشروعاتنا ومجالات عملنا في العديد من المناطق بمصرنا الحبيبة. وتلي كلمة عمر بن لادن،عرض فيلم تسجيلي عن مجموعة بوخمسين القابضة للاستثمارات كواحدة من أكبر المجموعات الاقتصادية في الكويت، وتم عرض نبذة عن أبرز مشروعاتها في الكويت والسعودية والإمارات ومصر، وصور لمشروعاتها بالخليج وسلاسل الفنادق التي تمتلكها بالإضافة إلى إنجازات شركاتها التي تمتلكها في القطاع المصرفي وامتلاكها أكبر شركة تأمين في الكويت،ونبذة عن حجم أعمال الشركة العربية العقارية في مصر والمملوكة للمجموعة.

وتلى ذلك كلمة رئيس مجلس إدارة مجموعة بوخمسين القابضة جواد بوخمسين، والتي لاقت ترحاباً كبيراً وتصفيقاً شديداً من جميع الحضور بالحفل،خاصة بعد حديثه عن مصر ودورها الكبير في المنطقة واصفاً مصر بأنها «أبو الدنيا» وأم الدنيا معاً، وأنها تغيرت في عهد الرئيس السيسي وأصبحت دولة كبيرة جداً على المستوى الدولي.

وقال جواد بوخمسين : يسعدني الشراكة مع مجموعة بن لادن، وهذا يوم سعيد في حياة مجموعة بوخمسين القابضة ويمثل نقلة كبيرة في المجموعة بالشراكة مع كيان اقتصادي عملاق مثل مجموعة بن لادن السعودية ممثلة في شركة مراسم للتطوير العقاري، مشيراً إلى أن شركة بن لادن شركة وطنية وكريمة وصادقة في تنفيذ مشروعاتها.

وتابع: يشرفنا العمل مع شركة مراسم للتطوير العقاري ونشكرهم على قبول مشاركتنا لتنفيذ مشروع سكني ضخم بمدينة الشيخ زايد المصرية، وسنستمد من مجموعة بن لادن الفكر والأداء لأنهم رجال أعمال أوفياء استمدوا القوة والعمل من والدهم الراحل، مشيراً إلى أن المشروع السكني الجديد على أرض الكنانة سيكون بداية لمشروعات جديدة بإذن الله خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس مجلس إدارة بوخمسين القابضة جواد بوخمسين في كلمته بالحفل، إن «بوخمسين» تعمل في مجال تطوير العقارات والسياحة والفندقة منذ أكثر من 50 عاماً ولها مشروعات عدة في الإمارات والكويت والسعودية، ونجدد العهد على أن ننفذ مشروعات سكنية وسياحية في مصر خلال الفترة المقبلة تليق باسم ومكانة مجموعة بوخمسين .

ووصف بوخمسين مصر بأنها بلد العمق العربي بمعنى الكلمة وأنها البلد الواعد في مجال الاستثمارات خاصة في الوقت الحالي، داعياً جميع مستثمري الخليج للاستثمار في مصر خلال الفترة الحالية والمقبلة في ظل التسهيلات الكبيرة والمناخ الجاذب للاستثمارات.

وقال إن الرئيس السيسي رجل وطني ويحب بلاده ويعمل لرفعة شأنها في جميع المجالات، موضحاً أن مصر هي أبو الدنيا وليس أمها فقط، والعالم أجمع لا يوجد فيه حضارة مثل الحضارة المصرية والتاريخ المصري فهو تاريخ ليس له مثيل.

وتابع جواد بوخمسين : الله يوفق الرئيس السيسي في كل ما يفعله لرفعة بلاده وتهيئة الأجواء لجذب الاستثمارات في جميع المجالات، داعياً إلى التركيز على المشروعات السياحية مع التوسع في المشروعات السكنية.

وهنأ الرئيس السيسي، والدولة المصرية على العاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أنها نقلة نوعية في تاريخ مصر ومصر تحتاج إلى مثل تلك المشروعات الكبيرة.

وتلى ذلك توقيع عقد الشراكة على تطوير110 أفدنة مملوكة لمجموعة بوخمسين القابضة في مدينة الشيخ زايد باستثمارات 5 مليارات جنيه، ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة مجموعة بوخمسين القابضة للاستثمارات جواد بوخمسين، مع رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن عمر بن لادن. وأعقب توقيع الاتفاقية العشاء الذي صاحبه عرض فني مميز للمطربة المصرية نسمة محجوب التي قدمت مع فرقتها الموسيقية باقة من أروع الأغاني القديمة للسيدة أم كلثوم.

وخلال الحفل حرص المدير التنفيذي لمجموعة بوخمسين القابضة عماد جواد بوخمسين، على تصوير أغلب فقراته من خلال هاتفه الشخصي، خاصة أن الحفل كان مميزاً تحت أضواء سفح الأهرامات ووسط الحضارة المصرية الفرعونية القديمة. أبدى الرئيس التنفيذي لمجموعة بوخمسين القابضة عماد جواد بوخمسين، سعادته بالتوقيع على عقد الشراكة مع شركة مراسم للتطوير العقارية التابعة لمجموعة بن لادن السعودية لتطوير مشروع سكني جديد في مدينة الشيخ زايد، موضحاً إن إجمالي استثمارات المشروع الجديد تحت مسمى «MARASCENE» تقدر بنحو 5 مليارات جنيه ومدة تنفيذه 7 سنوات، مع مبيعات متوقعة تتخطى 9 مليارات، وأن عملية تحصيل المشروع تبدأ من السنة الثالثة وتستمر حتى نهاية تنفيذه. وأكد بوخمسين على هامش حضوره احتفالية توقيع عقد الشراكة مع شركة مراسم للتطوير العقاري التابعة لمجموعة بن لادن السعودية، أن إجمالي مساحة المشروع تقدر بـ 110 أفدنة مملوكة بالكامل لمجموعة بوخمسين القابضة في أميز المناطق بمدينة الشيخ زايد، موضحاً أن مجموعة بن لادن ممثلة في شركة مراسم للتطوير العقاري ستتولى تنفيذ وتمويل جميع مراحل المشروع.

وأضاف أن مشروع «MARASCEN» يمثل مجتمعاً حضارياً متكاملاً وسيكون إضافة لقطاع العقارات المصري وخاصة مدينة الشيخ زايد، مشيراً إلى بدء الإجراءات الرسمية في عملية تنفيذ المشروع بالتنسيق مع شركة مراسم على أن يتم البدء خلال الوقت القريب.

وأضاف أن المشروع يشمل 4 مراحل مختلفة بوحدات سكنية وفيلات بمساحات متنوعة، موضحاً أن عقد الشراكة الجديد لمجموعة بوخمسين القابضة مع شركة مراسم للتطوير العقاري، لن يكون الأخير وبمثابة بداية لتعاون كثيف مع الشركات الكبرى خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مشروعات سكنية على أرض الكنانة.

وكشف عن عقد شراكة جديد تدرسه مجموعة بوخمسين القابضة مع شركة مراسم للتطوير العقاري أيضاً، وسيشمل تطوير90 فداناً مملوكة بالكامل لمجموعة بوخمسين القابضة وسيكون مرحلة لاحقة لمشروع سكني متكامل أيضاً، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن عقد الشراكة الجديد مع شركة «مراسم» فور الاتفاق على جميع الأمور والنواحي الإنشائية والهندسية مع الشركة السعودية.

وأوضح أن زيارة الوفد الاقتصادي الكويتي لمصر التي بدأت أمس السبت وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، تمثل دفعة كبيرة للعلاقات والتعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة أن هذا الوفد يعد الأكبر في تاريخ لقاءات التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويشمل أعضاء غرفة صناعة وتجارة الكويت بالإضافة إلى كبار العوائل الكويتية الذين يمثلون مجالات استثمارية مختلفة في الكويت، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، وقيادات الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية م.إبراهيم العربي، بالإضافة إلى لقاءات أخرى مع هيئة الاستثمار المصرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية لبحث جميع الفرص الاستثمارية في مجالات عدة وزيادة التبادل والتعاون التجاري بين مصر والكويت خلال الفترة المقبلة. وأضاف المدير التنفيذي لمجموعة بوخمسين القابضة عماد جواد بوخمسين، أن جميع أعضاء الوفد الاقتصادي الكويتي سيلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، لبحث مجالات الاستثمار المتاحة في مصر في قطاعات عدة تشمل مجالات الإسكان والزراعة والصناعة بالإضافة إلى مجالات استثمارية أخرى، موضحاً أن الفرص الاستثمارية ستكون منوعة وستنفذ في معظم المناطق المصرية وبحجم استثمارات ضخم وستكون هناك مشروعات بالشراكة بين البلدين، وسيكون هناك ترتيبات مع اتحاد بنوك مصر بالإضافة إلى البنوك الكبرى العاملة في مصر للقيام بعمليات التمويل الخاصة لتلك المشروعات.

وبين أن الاستثمارات الكويتية حاضرة بقوة على الأراضي المصرية منذ زمن بعيد وبأرقام كبيرة جداً وحان وقت زيادتها في جميع المجالات، موضحاً أن مجموعة بوخمسين القابضة لها مشروعات كبيرة في مصر وستضخ خلال الفترة المقبلة استثمارات جديدة في قطاعات عدة. وأضاف عماد جواد بوخمسين، أن مناخ الاستثمار في مصر آمن وقادر على جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم في جميع المجالات خاصة مع التسهيلات التي تقدمها مصر وسن تشريعات جديدة لخدمة الاقتصاد المصري بشكل عام والاستثمارات بشكل خاص وعلى رأسها قانون الاستثمار الموحد، موضحاً أن الاستثمار في مصر أصبح أمراً سريعاً وهناك سهولة كبيرة في إنهاء الإجراءات والتراخيص وتسليم الأراضي لرجال الأعمال وهو ما شجع المستثمرين الأجانب على التواجد في مصر خلال الفترة الأخيرة. وأضاف أن رئيس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، لديه توجيهات رسمية من الرئيس السيسي، بتسهيل الإجراءات لجميع المستثمرين في مصر في جميع المجالات، موضحاً أن غرفة تجارة وصناعة الكويت ستعقد لقاءات موسعة خلال الفترة المقبلة مع الغرف التجارية في مصر لزيادة التعاون التجاري وبحث الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال الكويتيين في مصر. ودعا عماد جواد بوخمسين، جميع المستثمرين الخليجيين بالتواجد بقوة على الأراضي المصرية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع المجالات والتشريعات الجديدة التي تجذب الاستثمارات وتحميها، منوهاً إلى أن مصر دائماً وأبداً هي بلد الأمن والأمان، مشدداً على أن الاستثمار في مصر آمن. وقال إن الاستثمارات الكويتية المزمع تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة في قطاعات عدة هي ترجمة لقوة العلاقات السياسية بين البلدين على مر العصور، موضحاً أن علاقات البلدين تاريخية وقوية من قديم الأزل ولم تشهد أي تغيرات وتستمر في مزيد من القوة والأخوة بفضل حكمة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وشقيقه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ووصف الرئيس التنفيذي لمجموعة بوخمسين القابضة، تنظيم مصر لمؤتمر تغير المناخ الشهر المقبل في مدينة شرم الشيخ بأنه شيء يفوق الخيال، وأن مصر أصبح لها دور ريادي على المستوى العالمي وليس على المستوى الإقليمي خاصة أن مؤتمر تغير المناخ سيعقد بمشاركة زعماء ورؤساء دول العالم، موضحاً أن تنظيم مصر لهذا الحدث الأهم من وجهة نظري في العالم حالياً هو رسالة للجميع بأنها دولة كبيرة في العالم وأنها ستظل بلد الأمن والأمان مهما حدث.

وقال: إن الكويت بها استثمارات مصرية كبرى، وفي مجالات عدة، بالإضافة إلى وجود أكثر من مليون مصري في الكويت، مشيراً إلى أن الجالية الكويتية في مصر تعامل أفضل معاملة وكذلك الجالية المصرية في الكويت.

سرور: شراكة «بوخمسين» و«مراسم» إضافة لقطاع العقارات المصري ثمن رئيس جهاز القرى السياحية بوزارة الإسكان المصرية م.خالد سرور، توقيع عقد الشراكة بين مجموعة بوخمسين القابضة ومجموعة بن لادن، لتنفيذ مشروع سكني متكامل على مساحة 110 أفدنة بالشيخ زايد وبحجم استثمارات يتعدى 5 مليارات جنيه. وقال سرور في تصريحات خاصة لـ«النهار»،على هامش حضوره احتفالية توقيع الشراكة ومرور 25 سنة على إنشاء شركة مراسم في مصر: إن مجموعة بوخمسين واحدة من كبرى المجموعات الاقتصادية في الكويت والخليج وتمتلك مشروعات كبيرة ومميزة ووجودها في مشروع جديد سكني جديد في مصر إضافة إلى قطاع العقارات المصري، موضحاً أن تنفيذ هذا المشروع يعكس المناخ الاستثماري الجيد التي تمر به مصر في الوقت الحالي. ودعا مجموعة بوخمسين ومجموعة بن لادن إلى تنفيذ مثل تلك المشروعات خلال الفترة المقبلة في مجالات عدة صناعية واستثمارية مختلفة، نظراً لخبراتهما الكبيرة في مجالات الإسكان والفندقة والصناعة، موضحاً أن وزارة الإسكان المصرية حريصة على جذب الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة في الوقت الذي يتم فيه طرح الأراضي على الشركات ورجال الأعمال بنظم سداد ميسرة وتسهيلات كبيرة وبإجراءات سريعة بعيداً عن النظام الروتيني. وأكد أن حرص مجموعة بوخمسين وبن لادن على ضخ استثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات جنيه رسالة إلى جميع المستثمرين بأن مصر بلد الأمن والأمان وأنها دولة قوية وجاذبة للاستثمارات، مضيفاً أن وزارة الإسكان المصرية تشجع مثل تلك الاستثمارات في جميع المناطق المصرية. ترحيب حار ترحيب حار شهده اللقاء الذي جمع المهندس عمر بن لادن والسيد جواد بوخمسين ما يؤكد عمق العلاقات بين هذين العملاقين ومدى عزمهما الكبير على بداية علاقة استثمارية قوية عبر إنشاء مشروع تطوير عقاري متفرد ومتميز، يكون بمثابة علامة فارقة في منطقة غرب القاهرة التي تحظى بفرص استثمارية هائلة وعوامل جذب كبيرة نظرًا لقربها من منطقة الساحل الشمالي التي تعد عاصمة مصر الساحلية. إضافة إلى المقومات التي تتمتع بها هذه المنطقة التي تعد مهد الحضارات ومركز الثقافة نظرًا لاحتوائها على الكثير من المعالم الأثرية البارزة في مقدمتها أهرامات الجيزة وتمثال أبوالهول، والمتحف المصري الكبير وغيرها. الود بين الطرفين بن لادن و بوخمسين وضح منذ اللحظة الأولى للقاء وتجسد في توقيع عقود الشراكة بين الطرفين، بجانب الصور التذكارية التي تم التقاطها أكثر من مرة بين الجانبين، بجانب تعاون ولقاء أعضاء المجموعتين والذي يدل على مدى حالة الترحاب.