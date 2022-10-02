الأمير: المواطنون شاركوا بفاعلية في الانتخابات

أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقيات تهان للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2022 عبَّر فيها سموه عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاهم إياها المواطنون الكرام بانتخابهم لعضوية مجلس الأمة سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لتحمل هذه المسؤولية الجسيمة لخدمة الوطن العزيز والإسهام في رقيه وتطوره ورفعة شأنه.

وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقيات شكر إلى سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء والشيخ طلال الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة ود. رنا الفارس وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة وعبدالرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب ود. علي المضف وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجمال الجلاوي وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ود. خالد السعيد وزير الصحة وفهد الشريعان وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية أعرب فيها سموه عن بالغ تقديره لجميع الوزارات والجهات الحكومية التي شاركت في الإعداد والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة 2022 وعلى ما أبدوه من تعاون وتكاتف وتنسيق وتنظيم بناء لإجراء عملية الانتخابات مشيدا سموه حفظه الله في هذا الصدد بالدور البارز الذي قامت به وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها طوال الفترة المصاحبة للانتخابات.

كما أشاد سموه بما تحلى به المواطنون من حس وطني تجسد بمشاركتهم الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات وما أبدوه من التزام بالإرشادات أسهمت في تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر الأمر الذي جسد الوجه الحضاري للوطن العزيز في هذا العرس الديموقراطي.

كما عبر سموه حفظه الله عن بالغ تقديره وخالص ثنائه للسادة أعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات وعلى جهودهم المقدرة التي يسرت عملية الاقتراع بكل كفاءة وشفافية سائلا سموه المولى تعالى أن يأخذ بأيدي الجميع لكل ما فيه الخير والرفعة والسؤدد للوطن العزيز.

وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة صدور الأمر الملكي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة متمنيا لسموه كل التوفيق والسداد لأداء متطلبات هذا المنصب الرفيع والإسهام في الدفع بالمسيرة الخيرة والطموحة للمملكة العربية السعودية راجيا لسموه موفور الصحة والعافية وللمملكة العربية السعودية كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

وبعث صاحب السمو أمير البلاد ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الصين الشعبية وشعبها كل التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو أمير البلاد ببرقية تهنئة إلى الرئيس نيكوس انستاسياديس رئيس جمهورية قبرص عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية قبرص وشعبها كل التقدم والازدهار.

