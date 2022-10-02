الحكومة استقالت.. و«الدعوة» 11 الحالي

أول النهار

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة الدكتور محمد الفارس أن مجلس الوزراء اعتمد امس مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر يوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2022 وقرر رفعه إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وقال الوزير الفارس لـ (كونا) عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عقد امس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء «إن مجلس الوزراء رفع لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة 2022 تنفيذا لأحكام الدستور».

يذكر أن المادة الـ (57) من الدستور نصت على أنه «يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة».

