loader

أول النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

سمو رئيس مجلس الوزراء هنأ محمد بن سلمان


بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها خالص تهانيه بمناسبة صدور الأمر الملكي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية. وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس نيكوس انستاسياديس رئيس جمهورية قبرص بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وكان ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء عاد والوفد المرافق له إلى البلاد الجمعة بعد أن ترأس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة