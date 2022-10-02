سمو رئيس مجلس الوزراء هنأ محمد بن سلمان

أول النهار

بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها خالص تهانيه بمناسبة صدور الأمر الملكي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية. وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس نيكوس انستاسياديس رئيس جمهورية قبرص بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وكان ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء عاد والوفد المرافق له إلى البلاد الجمعة بعد أن ترأس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

